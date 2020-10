V prípade odchodu Británie z EÚ bez dohody na to najviac doplatí Írsko

Dublin 22. októbra (TASR) - V prípade odchodu Británie z Európskej únie bez obchodnej dohody to bude Írsko, ktoré z krajín eurozóny stratí najviac. Povedal to guvernér írskej centrálnej banky Gabriel Makhlouf, podľa ktorého, ak sa do úvahy vezme aj pandémia nového koronavírusu, tak Írsko zaznamená dvojnásobnú ranu.



Ako Makhlouf povedal v rozhovore pre britský denník The Financial Times, ak Británia opustí EÚ bez obchodnej dohody, nové clá na tovary zasiahnu najtvrdšie írskych farmárov a potravinársky sektor. Očakáva, že takýto vývoj zoškrtá z budúcoročného hrubého domáceho produktu (HDP) Írska zhruba 2 percentuálne body.



Británia sa na írskom exporte podieľa približne 10 %. V prípade agroproduktov a výrobkov potravinárskeho sektora predstavuje podiel až 38 % a ešte viac v prípade exportu hovädzieho mäsa.