V prípade odpojenia Chemesu od energií majú pripravené záložné zdroje

Humenné 12. júla (TASR) - V Humennom inštalovali mobilné záložné zdroje teplej vody na troch miestach, aby zabezpečili dodávku pre obyvateľov. Toto riešenie vyrokovala samospráva so štátnym MH Teplárenským holdingom. Problémy firiem v priemyselnom parku Chemes to v prípade odpojenia od energií nerieši. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Sme pripravení na možné odpojenie Chemesu od dodávok energií od Slovenského plynárenského podniku (SPP). Prijali sme legislatívne opatrenia na prevzatie energetických zariadení v prípade núdze a máme pripravené dokumenty potrebné na vyhlásenie stavu núdze v tepelnej energetike," uviedol primátor Miloš Meričko. Záložné zdroje sú umiestnené na Sídlisku pod Sokolejom, za zimným štadiónom a pri Strednej odbornej škole Technická.



Spoločnosť Chemes tvrdí, že nemá peniaze na zaplatenie za plyn a elektrinu, z ktorých vyrába energie pre firmy v priemyselnom parku. O prácu by tak mohlo prísť asi 1500 ľudí. Chemes na začiatku júla informoval, že ak mestská Humenská energetická spoločnosť (HES) do 12. júla nezaplatí 4,7 milióna eur za dodané teplo od začiatku roka, nedokáže uhradiť svoj dlh a firma SPP jej zastaví dodávky surovín, čo spôsobí zastavenie výroby pre firmy v priemyselnom parku.



"Faktúry splatné ku dňu 25. júla 2024 už boli zaplatené. Keďže firma je v konkurze, peniaze sú v notárskej úschove, avšak prijímateľom je spoločnosť Chemes," uviedol Škuba.



Ministerstvo hospodárstva (MH) v piatok informovalo, že s rozhodnutím o ukončení platnosti Všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na dodávky plynu pre spoločnosť Chemes čaká do konca týždňa. Štátna spoločnosť MH Teplárenský holding predložila Chemesu komerčné ponuky na prevzatie dodávok energií do priemyselného parku. "V závislosti od odpovede spoločností Chemes a Priemyselný park Chemes bude o ďalšom postupe informovať v pondelok. V prípade, ak rokovania skončia neúspešne, hrozí odpojenie od dodávok plynu pre spoločnosť Chemes v priebehu nasledujúceho týždňa," uviedla hovorkyňa MH Mária Pavlusík.



V prípade ak mesto Humenné bude musieť vyhlásiť stav núdze v tepelnej energetike, pri zapájaní záložných zdrojov môže dôjsť na budúci týždeň ku krátkodobému prerušeniu dodávky teplej vody. Takéto prerušenie bude trvať len nevyhnutný čas.



"Aj keď prioritou mesta je postarať sa o svojich obyvateľov, nie je nám ľahostajný ani osud firiem v priemyselnom parku. Riešenie existuje, je na stole ponuka zo strany štátu," uviedol primátor Meričko.



Chemes ako jediný výrobca tepla v Humennom podal na seba návrh na konkurz. So spoločnosťou Východoslovenská energetika (VSE) vedú spor týkajúci sa dlžnej sumy 19 miliónov eur. Chemes za energie neplatil v tomto roku štátnemu SPP, čo musela riešiť vláda.