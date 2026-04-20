V prípade riaditeľského voľna 8. mája môže rodič požiadať o ošetrovné
Žiadosť si rodič vytlačí z webstránky SP a nechá ju v škole alebo predškolskom zariadení potvrdiť.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Ak bude 8. mája škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa, rodič môže požiadať Sociálnu poisťovňu (SP) o dávku ošetrovné. Žiadosť nie je potrebné riešiť s pediatrom, potvrdí ju škola. Informovala o tom SP.
Žiadosť si rodič vytlačí z webstránky SP a nechá ju v škole alebo predškolskom zariadení potvrdiť. Ak je žiadateľ zamestnanec, následne dá žiadosť potvrdiť aj svojmu zamestnávateľovi. Potom žiadateľ podpísanú žiadosť donesie na pobočku SP, pošle poštou alebo odošle elektronicky cez portál slovensko.sk.
SP pripomína, že po splnení podmienok si dávku miesto rodičov môžu uplatniť napríklad starí rodičia. Výška dávky ošetrovné je 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca, teda z jeho hrubej dennej mzdy. Dávku ošetrovné na deň 8. mája 2026 v prípade uzavretia školy je možné čerpať na dieťa do veku 11 rokov, respektíve do 18 rokov v prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa.
