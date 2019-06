V prípade tvrdého brexitu je Írsko obzvlášť zraniteľné

Vo svojom hodnotení vývoja írskej ekonomiky Výkonná rada MMF uviedla, že aj keď vyhliadky Írska sú aj naďalej priaznivé, krajina čelí niektorým výzvam.

Washington/Dublin 17. júna (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval Írsko na posilnenie fiškálnych rezerv a pokračovanie v prípravách na odchod Británie z Európskej únie.



Vo svojom hodnotení vývoja írskej ekonomiky Výkonná rada MMF uviedla, že aj keď vyhliadky Írska sú aj naďalej priaznivé, krajina čelí niektorým výzvam. V rámci nich je najproblematickejší prípadný tvrdý brexit, teda odchod Británie z Európskej únie bez dohody. Nepriaznivo však môže Írsko ovplyvniť aj rast protekcionizmu vo svete.



Rada upozornila, že čo sa týka prípadného brexitu bez dohody, Írsko je "obzvlášť zraniteľnou krajinou". Ak by k takému vývoju došlo, vláda by mala byť pripravená poskytnúť najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva cielenú podporu. V závislosti od dôsledkov brexitu bude možno potrebné pristúpiť k fiškálnym stimulom.



Očakáva sa, že ekonomika Írska spomalí svoj rast tento rok na 4,1 %. V budúcom roku sa počíta s ďalším spomalením rastu na 3,4 % a v roku 2021 na 3,1 %. Čo sa týka miery inflácie, v strednodobom horizonte by mala dosiahnuť 2 %.