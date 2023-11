V programe finančného vzdelávania FinQ je zapojených viac ako 200 škôl

Bratislava 15. novembra (TASR) - Aktuálne je v inovatívnom programe finančného vzdelávania FinQ zapojených viac ako 200 škôl z celého Slovenska. Informovala o tom Petra Blažejová, koordinátorka FinQ Centrum, n. o.



Žiaci by sa po absolvovaní programu finančnej kultúry mali podľa nej vedieť správať zodpovedne, uvedomovať si a posudzovať riziká, kriticky myslieť či uvažovať v súvislostiach. To vedie k správnym rozhodnutiam nielen vo svete peňazí. Výsledky testovania, ktoré FinQ Centrum na školách každoročne realizuje, dokazujú, že školy majú pri zakomponovaní FinQ programu do vyučovania veľký potenciál odprevádzať do života absolventov s potrebnými praktickými znalosťami z oblasti finančnej kultúry.



Jana Kovaľová, riaditeľka FinQ Centra, n. o., vidí výrazný prínos programu v spolupráci učiteľov. Tí sa dozvedia, ako svoj predmet jednoducho obohatiť, pritom však vôbec nemusia narúšať svoj vyučovací proces.



"Peniaze nie sú izolovanou témou. Sú každodennou súčasťou našich životov. Bez finančného vzdelania ľudia často robia nesprávne rozhodnutia, ktoré môžu mať fatálne následky. Naopak, ak im rozumieme, dokážeme z toho ľahšie profitovať," priblížila Kovaľová.



FinQ podľa Kovaľovej ukazuje, ako môžu získané vedomosti využiť v praxi a v reálnych situáciách. Deti často pojmy ako rozpočet, poplatky vnímajú aj z prostredia rodiny. V rámci FinQ programu prichádzajú na to, za čo všetko sa platí, za čo ani netušili, že je potrebné zaplatiť, a vedia sa do takejto debaty zapojiť aj doma.



"Rodičia ich často aj nevedome do týchto tém nezapájajú, izolujú ich, hovoria si, že je ešte čas, toto ešte nie je téma, ktorou sa musíš zaoberať. Ideálne je však deti zapájať už od detstva, je to pre ne len plus, ak vedia, koľko čo stojí a akú to má hodnotu," dodala Kovaľová.



FinQ Centrum, n. o., vzniklo ako spoločná iniciatíva Nadácie Národnej banky Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne s cieľom zvýšiť kvalitu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry na školách. Hlavným pilierom je inovatívny vzdelávací program FinQ, ktorý prináša komplexné metodické a podporné materiály pre pedagógov a žiakov základných a stredných škôl. Program FinQ zahŕňa rozvoj kultúry poznávania, komunikácie a sociálnej interakcie, osobnostného rozvoja a kultúry celoživotného vzdelávania v kontexte finančného vzdelávania. FinQ Centrum podporuje vzdelávanie, výskum, vývoj, ako aj spoluprácu s ďalšími subjektmi s podobnými verejnoprospešnými cieľmi.