V programe pribudli návrhy vlády vrátane riešenia limitov v rozpočte

Bratislava 8. decembra (TASR) - Program aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR sa rozšíril o ďalšie tri návrhy zákonov, ktoré vláda odporúča prerokovať v tzv. zrýchlenom režime. Plénum zároveň vo štvrtok rozhodlo, že v pondelok (12. 12.) bude rokovať iba v prípade, ak by sa nestihlo prerokovať odvolávanie vlády.



Do programu pribudla novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Hovorí o tom, že rozpočet verejnej správy nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.



Poslanci sa na aktuálnej schôdzi budú venovať aj návrhu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Firmy a ropné rafinérie, ktoré vytvárajú aspoň 75 % svojho obratu z hospodárskej činnosti v odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, by podľa tohto návrhu mali v nasledujúcom období platiť solidárny príspevok z vyšších ziskov. Tento bod spolu s návrhom na riešenie výdavkových limitov by malo plénum prerokovať v utorok (13. 12.) po bodoch ministra spravodlivosti.



Do programu schôdze pribudol aj návrh, aby sa 40 miliónov eur zo štátnych finančných aktív uvoľnilo na zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) už do konca augusta. Rokovať by o ňom poslanci mali v utorok po 14.00 h, po bodoch z dielne envirorezortu.



V prípade, ak sa nestihne do piatka (9. 12.) popoludní prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery vláde, rokovacím dňom bude aj pondelok. Ak by poslanci návrh stihli prerokovať, tak by sa po víkende rokovalo až v utorok.