V Programe Slovensko bolo sprístupnených vyše sedem miliárd eur

Bratislava 23. októbra (TASR) - Z celkovej alokácie Programu Slovensko vo výške 12,59 miliardy eur boli ku koncu septembra sprístupnené finančné prostriedky vo výške 7,05 miliardy eur. Ide o 55,99 % z celkovej alokácie. Vyplýva to z Informácie o stave implementácie Programu Slovensko z dielne ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorú v stredu vláda zobrala na vedomie.



Žiadatelia podľa neho predložili na posúdenie 2689 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z ktorých bolo zatiaľ schválených 978. Zazmluvnených bolo 754 projektov v hodnote 3,05 miliardy eur, čo predstavuje 24,22 % z celkovej alokácie. Čerpanie na národnej úrovni predstavuje 144,69 milióna eur, čo tvorí 1,15 % z celkovej alokácie.



Prvé plnenie pravidla N+3 bude podľa predkladateľa vyhodnocované k 31. decembru 2025, keď je potrebné za celý program vyčerpať minimálne 1,54 miliardy eur. V nadväznosti na aktuálny stav čerpania ostáva vyčerpať ešte 1,41 miliardy eur. Pravidlo hovorí o tom, že krajiny majú na dočerpanie financií po skončení programového obdobia ešte tri roky.



V tomto roku bolo vyhlásených 117 výziev s celkovým objemom 4,82 miliardy eur. Po úspešnejšom druhom kvartáli došlo v treťom kvartáli k spomaleniu tempa vyhlásených výziev. Bolo v ňom vyhlásených 38 výziev, čo je o tri menej ako v predchádzajúcom druhom kvartáli. V objeme je to pokles až o 761 miliónov eur, teda o 35 %.



Plnenie plánu kontrahovania (do 31. decembra 2024) je za celý Program Slovensko na úrovni 56,74 %. Do konca tohto roka je tak ešte potrebné nakontrahovať 2,33 miliardy eur.



"Plnenie plánu čerpania (do 31. decembra 2025) je za celý Program Slovensko na úrovni 7,09 %. Do konca budúceho roka je v zmysle plánu ešte potrebné vyčerpať 1,9 miliardy eur. Z vyššie uvedeného vyplýva reálna hrozba nenaplnenia pravidla N+3 v rokoch 2025 a 2026," uzavrel predkladateľ.