V programe Talenty novej Európy získalo grant 65 mladých nadaných ľudí

Bratislava 24. mája (TASR) - V jubilejnom 15. ročníku programu Talenty novej Európy si granty celkovej výške 66.000 eur rozdelilo 30 detí a mladých ľudí venujúcich sa športu a 35 mimoriadnych talentov v oblasti umenia a vedy. V utorok o tom informovala spoločnosť Slovnaft, ktorá projekt realizuje spolu so Stredoeurópskou nadáciou (CEF).



"Zmyslom grantového programu Talenty novej Európy je podávať pomocnú ruku nadaným deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 25 rokov. Aj tento rok sa ich do programu prihlásilo takmer 200," priblížila správkyňa Stredoeurópskej nadácie Silvia Manczalová. Talenty vyberala v troch kategóriách odborná porota, v ktorej pravidelne zasadajú violončelista Jozef Lupták, výskumník SAV v oblasti biotechnológie Tomáš Bertók, vizuálna umelkyňa Ilona Németh či riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová.



Posudzované boli dosiahnuté úspechy, predovšetkým na medzinárodnej úrovni, kvalita žiadostí, sociálne prostredie, a zároveň nadšenie a perspektíva ďalšieho rozvoja žiadajúcich mladých ľudí. Grant môžu využiť na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy alebo na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí či účasť na športových podujatiach a sústredeniach.



Podporu získali napríklad študenti prestížnych hudobných škôl, mladí vedci či športovci. Cez tento grantový program získalo za 15 rokov podporu spolu 518 detí a mladých ľudí sumou v sume takmer 980.000 eur.