V prvom kvartáli vybavilo popradské letisko o 60 % viac cestujúcich

Poprad 23. apríla (TASR) - V prvom kvartáli tohto roka vybavilo popradské letisko o 60 % viac cestujúcich ako vlani. Vedenie na sociálnej sieti informovalo, že od januára do marca prešlo bránami letiska viac ako 17.600 zákazníkov, čo je dokonca o 200 % viac ako v roku 2022. Zároveň obslúžili 1576 leteckých pohybov.



"Do letnej sezóny ideme s plným nasadením. Čaká nás jedna z historicky najsilnejších sezón. V predaji je už takmer 130 letov do dovolenkových destinácií Tunisko, Turecko a Bulharsko, čo je dvakrát viac ako v roku 2023," dodáva letisko.