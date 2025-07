V prvom polroku sa doviezlo 28.727 ojazdených áut, dominovala Škoda

Bratislava 30. júla (TASR) - V tohtoročnom prvom polroku sa na Slovensko doviezlo 28.727 osobných áut. Najväčšie zastúpenie medzi dovezenými autami mala značka Škoda (23 %) nasledovaná značkou Volkswagen (19 %) a tretími najdováženejšími vozidlami boli vozidlá Audi (7 %). Najväčší podiel dovezených ojazdených áut mali vozidlá vo veku do piatich rokov, informovala o tom spoločnosť Cebia na základe svojej analýzy trhu.



„Zhruba dve z piatich dovezených áut boli do veku piatich rokov (41,76 %). Podiel vozidiel, ktoré boli staršie ako 10 rokov, predstavoval 29,84 % a tých, ktoré boli vyslovene staršie ako 15 rokov, dosiahol 13,85 %. Celkový vek vozidiel, teda všetkých ojazdených áut, ktoré sa na Slovensku v prvom polroku predávali, teda tuzemské aj dovezené bez ohľadu na rok dovozu, predstavoval 9,57 roka. Oproti prvému kvartálu autá zostarli o pol roka,“ priblížila spoločnosť.



V rámci inzerátov boli najviac ponúkané vozidlá na naftu, ktoré predstavovali viac ako 55 %. Viac ako každé tretie auto bolo poháňané benzínom. Elektrické hybridy tvorili 3,33 % trhu a 2,57 % ojazdených áut bolo čisto elektrických. Podiel vozidiel s čisto elektrickým či hybridným pohonom sa oproti prvému štvrťroku mierne znížil, priblížila spoločnosť.



S rastúcim vekom predávaných vozidiel klesla oproti prvému kvartálu ich priemerná predajná cena, a to o 300 eur na 11.500 eur. Priemerný čas predaja vzrástol oproti prvým trom mesiacom o 2 dni na 61 dní. Dôvodom mohlo byť podľa spoločnosti to, že sa predávali staršie vozidlá a tí, ktorí ich kupovali, mali väčší výber a dlhšie sa rozhodovali. Naopak tí, ktorí chceli mladšie ojazdené auto, mohli dlhšie hľadať z dôvodu menšej ponuky.



Priemerný stav tachometra bol tento rok zatiaľ 149.000 km, čo bolo o 3000 km viac ako v prvom kvartáli. Na jar sa teda začali predávať autá s vyšším nájazdom ako na začiatku roka. Dôvodom rastúceho počtu najazdených kilometrov bol vyšší vek predávaných ojazdených áut, doplnila Cebia.