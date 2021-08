V prvom polroku začalo na Slovensku podnikať viac ako 10.000 firiem

Bratislava 3. júla (TASR) – V prvej polovici tohto roka bolo na Slovensku zaregistrovaných 10.370 nových kapitálových spoločností, pričom celkový počet podnikateľských subjektov na našom trhu tak vzrástol na 312.899. Situácia sa podobne vyvíja aj v susednej Českej republike, vyplýva z aktuálnej analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



Z uvedeného počtu nových spoločností bolo 10.260 spoločností s ručením obmedzeným a 110 akciových spoločností. „Podnikatelia sa pozvoľna vracajú do hry. Po zásadnej zmene v podnikateľskej klíme v mnohých sektoroch sa môžu znova nadýchnuť a mnohí z nich rozbiehajú ďalšie projekty,“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Najviac nových subjektov, a to 889, vzniklo podľa výsledkov analýzy v odbore podporné činnosti pre podnikanie, v odbore univerzálne administratívne činnosti začalo podnikať 833 firiem a v oblasti poradenstva v oblasti podnikania a riadenia 691 spoločností. Približne štvrtina (2882) z celkového počtu nových firiem bola založená v Bratislavskom kraji, v Nitrianskom kraji vzniklo 1257 firiem a Žilinskom kraji 1084.



Počet nových subjektov na Slovensku rastie podľa Štěpánovej rýchlejšie ako počet zaniknutých spoločností. Ten sa aktuálne pohybuje rádovo v stovkách subjektov, no nedosahuje úrovne novovzniknutých spoločností.



Podobnú situáciu pritom vidno aj u našich západných susedov. V Českej republike vzniklo za prvého pol roka 15.711 nových kapitálových firiem, pričom aktuálne tamojší trh eviduje celkovo 527.367 takýchto podnikov.