V prvom štvrťroku bolo vyhlásených 58 konkurzov

Bratislava 10. apríla (TASR) - V prvom štvrťroku bolo na Slovensku vyhlásených celkom 58 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených bolo deväť reštrukturalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim, štvrtým štvrťrokom minulého roku, klesol počet vyhlásených konkurzov zo 72 na 58 a počet povolených reštrukturalizácií sa zvýšil zo štyroch na deväť. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.



"Počet povolených reštrukturalizácií sa od druhého kvartálu 2021 vyvíjal za jednotlivé štvrťroky bez výnimky opačným trendom ako počet vyhlásených konkurzov. Keď počet vyhlásených konkurzov rástol, počet povolených reštrukturalizácií klesal a naopak. Bez ohľadu na ich odlišný vývoj sa na ich počtoch v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami podieľali zhoršené ekonomické podmienky spôsobené najmä pandémiou nového koronavírusu," priblížila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V marci 2022 bolo vyhlásených 19 konkurzov. V porovnaní s februárom, keď bolo vyhlásených 18 konkurzov, je to nárast o 5,56 %. V medziročnom porovnaní s marcom 2021 s 25 konkurzmi sa ich počet znížil o 24 %.



Už druhý mesiac po sebe sa do konkurzu najčastejšie dostávajú spoločnosti pôsobiace v stavebníctve. "Negatívny vplyv na tieto firmy mala nielen pandémia koronavírusu, ale aj stále rastúce ceny stavebných materiálov, energií, mzdových nákladov a finančných problémov investorov," zdôvodňuje Marková. Z analýzy vyplýva, že ani v marci žiadna spoločnosť nepožiadala o dočasnú ochranu pred veriteľmi a ani jedna spoločnosť ju nemá od začiatku roku 2022 poskytnutú.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v marci všetky konkurzy vyhlásené na majetok právnických osôb, z toho 17 na spoločnosti s ručením obmedzeným a dva na akciové spoločnosti. Rovnako aj všetky reštrukturalizácie boli povolené právnickým osobám, z ktorých jedna bola "eseročka" a druhá akciová spoločnosť.



Až 73,68 % dlžníkov, ktorí sa v marci dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako desať zamestnancov, predstavujú 10,53 % a rovnaký podiel dosahujú firmy s desiatimi až 19 pracovníkmi.



Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, boli stavebná spoločnosť MS – Bau z Prešova a výrobca pripravených pokrmov a jedla Wellfood Group z Trnavského kraja. V obidvoch spoločnostiach pracovalo od 10 do 19 zamestnancov. Rovnaký počet pracovníkov zamestnávala Bemaco SK z Prešovského kraja. Táto spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou sa venuje výrobe pracovných odevov.