V Púchove diskutovali o zosúladení pracovného a rodinného života žien

Púchov 29. mája (TASR) - Získanie podnetov a verejná diskusia na komunálnej úrovni o potrebách a možnostiach zosúlaďovania rodinného a pracovného života žien boli hlavným cieľom štvrtkového stretnutia v Púchove. Podujatie pripravil Úrad splnomocnenkyne Vlády SR pre rozvoje občianskej spoločnosti. TASR o tom informovala splnomocnenkyňa Simona Zacharová.



Úrad splnomocnenkyne Vlády SR pre rozvoje občianskej spoločnosti podľa nej organizoval podobné stretnutia v Prešove, Banskej Bystrici, Kežmarku a v Poprade.



„Sú to veľmi cenné stretnutia, pretože na nich máme priamy kontakt so širokou vzorkou ľudí, ktorí do tohto priestoru vstupujú. Či už sú to zamestnávatelia, odborári, mimovládne organizácie venujúce sa integrácii žien na pracovný trh,“ priblížila splnomocnenkyňa.



Každý región je podľa nej špecifický, má rôzne problémy. V Kežmarku to bola rómska otázka, vo Zvolene doprava. Mnoho podnetov je na čas otvárania detských jaslí. Mnohé sa otvárajú o siedmej či o ôsmej, mamička však často musí byť na pracovisku skôr.



„Všetky poznatky, podnety a tézy chceme spísať a veríme, že budú slúžiť na vylepšenie legislatívy. Musíme sa spájať, aby sme mali silný hlas. A práve to je tá občianska spoločnosť, ktorá musí byť na Slovensku súdržná. Tie mamičky, pracujúce ženy sa musia spájať a ten svoj hlas vyniesť tam, kde je to potrebné a práve tam, kde sa ten štátny systém mení,“ zdôraznila Zacharová.



Stretnutie v Púchove pripravili Úrad splnomocnenkyne Vlády SR pre rozvoje občianskej spoločnosti, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov a s pomocou nemeckej nadácie Friedrich Ebert.