V Púchove zrekonštruovali za viac ako 1,3 mil. eur autobusovú stanicu

Púchov 10. augusta (TASR) - Po takmer polročnej rekonštrukcii začne v piatok (11. 8.) Púchovčanom oficiálne slúžiť nová autobusová stanica v bezprostrednej blízkosti železničnej stanice. Je súčasťou terminálu integrovanej prepravy osôb. Informovala o tom komunikačná referentka púchovskej radnice Laura Krošláková.



K modernizácii autobusovej stanice pristúpilo mesto Púchov pre nevyhovujúci technický stav starého nástupišťa a absenciu systémových požiadaviek na autobusovú stanicu. Nová stanica podľa nej prinesie bezbariérové prepojenie nástupíšť, bezbariérové nástupy do nízkopodlažných autobusov, odvodnenie spevnených plôch a zrekonštruované osvetlenie.



Autobusová stanica plní funkciu prestupovej stanice mestskej, prímestskej autobusovej dopravy a železničnej dopravy a funkciu prestupového uzla k priľahlej priemyselnej zóne.



Radnica na rekonštrukciu získala viac ako 1,33 milióna eur prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Rekonštrukcia sa začala v januári tohto roka, stavbu mesto prevzalo koncom júna.



"Po dlhoročnom čakaní a množstve prípravných prác sa sen stal skutočnosťou a my sme sa dočkali autobusovej stanice, ktorá je hodná okresného mesta. Po náročnom období vysporiadania pozemkov, získania financií z eurofondov, vysokej inflácii, zvýšených nákladov na stavebné materiály, energie a služby sa podarilo zrekonštruovať autobusové nástupište. Spolu so susednou železničnou stanicou tvorí funkčný súvislý celok a dôstojne reprezentuje mesto Púchov ako dôležitý dopravný uzol," uviedla primátorka Púchova Katarína Heneková.