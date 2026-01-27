< sekcia Ekonomika
V púchovskom gymnáziu ukončili kompletnú debarierizáciu
Vďaka investícii viac ako 400. 000 eur má škola nový výťah, nájazdovú rampu, bezbariérové vstupy a ďalšie úpravy.
Autor TASR
Púchov 27. januára (TASR) - Sprístupnenie kvalitného vzdelávania aj študentom s pohybovým obmedzením prinesie debarierizácia púchovského gymnázia. Vďaka investícii viac ako 400.000 eur má škola nový výťah, nájazdovú rampu, bezbariérové vstupy a ďalšie úpravy. Informoval o tom Ivan Alexander Mikuš z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Gymnázium Púchov, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, je tak kompletne bezbariérové. Celková investícia do rekonštrukcie školy presiahla 400.000 eur, z toho kraj poskytol finančné prostriedky z vlastného rozpočtu vo výške viac ako 220.000 eur, zvyšok pokryli zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.
„Okrem vybudovania výťahu, rampy a iných úprav sme upravili aj sociálne zariadenia. Táto rekonštrukcia bola jasným smerovaním k otvorenej a dostupnej škole pre každého. Sme pripravení na to, že študenti s handicapom sa k nám môžu prihlásiť,” uviedol riaditeľ školy Miroslav Kubičár.
