V Punch Campus zatiaľ Ukrajinci nepracujú, uchádzačov by však posúdili

Detva 11. marca (TASR) – Ak by mala spoločnosť Punch Precision Detva nedostatok pracovných síl, neexistuje dôvod nezamestnať Ukrajincov. V stanovisku pre TASR to uviedol Gejza Póša z Punch Campus. Reagoval tak na súčasnú situáciu na Ukrajine a prípadné začlenenie ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, do práce.



Pripomenul, že v súčasnosti má továreň voľných niekoľko pracovných pozícií, veľa ich však nie. „Dlhodobo komunikujeme, že máme v pláne zamestnávať hlavne miestnych obyvateľov, Detvanov a občanov z okolia. V tomto smere sa náš zámer nemení,“ podotkol s tým, že posudzovať však aj napriek tomu budú všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich národnosť.



Podľa neho výhody pre ukrajinských zamestnancov, ako je napríklad ubytovanie, nemá zatiaľ spoločnosť možnosť poskytnúť. „Na druhej strane, chápeme a vítame možnosť posilnenia pracovného trhu danou skupinou na našom území. A kto chce, ten sa aj začlení, pochopiteľne, s podporou zamestnávateľa,“ konštatoval Póša a doplnil, že v Punch Campus zatiaľ Ukrajinci nepracujú. „Keďže nemáme zamestnancov ukrajinskej národnosti, tak neregistrujeme ani ich rodiny,“ ukončil.



Hovorca Detvy Milan Suja v piatok pre TASR poznamenal, že samospráva má v súčasnosti rozpracovaný strategický dokument, ktorý by riešil ako a kde začleniť vojnových utečencov alebo klimatických migrantov. „Počty ľudí, ktorí v minulosti do Detvy prichádzali ako utečenci, boli zanedbateľné, a preto nebolo potrebné takýto strategický dokument doteraz vytvárať,“ zdôraznil.