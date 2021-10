V. Putin: Ak Európa požiada, Rusko je pripravené zvýšiť dodávky plynu

Moskva 13. októbra (TASR) - Rusko je pripravené dodať do Európy viac plynu, ak by o to požiadala. Povedal to v stredu ruský prezident Vladimir Putin, ktorý zároveň dôrazne odmietol tvrdenia, že Moskva z politických dôvodov obmedzuje dodávky suroviny.



"Ak nás požiadajú, aby sme dodávky zvýšili, sme pripravení tak urobiť. Zvýšime ich v takej miere, o akú nás naši partneri požiadajú," povedal na energetickej konferencii v Moskve Putin, ktorého citovala agentúra Reuters.



Ceny plynu v Európe vzrástli v októbri na rekordné hodnoty, Kremeľ však opakovane odmieta, že by Rusko zadržiavalo dodávky suroviny s cieľom zvýšiť tlak na urýchlenú certifikáciu nového plynovodu Severný prúd 2. Putin označil obvinenia, že Moskva využíva energie ako politickú zbraň, za "totálny nezmysel".



"Rusko vždy vychádzalo svojim partnerom v ústrety a je pripravené rokovať o ďalších krokoch," dodal Putin bez ďalších podrobností. Ako uviedla agentúra Reuters, prezidentove vyjadrenia naznačujú, že Moskva je ochotná pomôcť zmierniť tlak na ceny plynu v Európe. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však predtým vyhlásil, že dodávky plynu do Európy zo strany Gazpromu dosahujú na základe súčasných kontraktov maximum a akékoľvek zvýšenie objemu je potrebné prerokovať s plynárenskou spoločnosťou.



"Mimo kontraktu nie je možné realizovať žiadne dodávky," povedal Peskov novinárom. "Ako? Zadarmo? To je potrebné prerokovať s Gazpromom," dodal.