V. Putin podpísal prevzatie kontroly nad projektom Sachalin-1

Moskva/Houston 9. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal koncom týždňa dekrét, ktorým ustanovil nového prevádzkovateľa ropného a plynárenského projektu Sachalin-1. V tom má takmer tretinový podiel americký ropný koncern Exxon Mobil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Putinov krok tak zasiahol do najväčšej investície americkej spoločnosti v Rusku a je totožný s taktikou, akú ruská vláda zvolila v prípade ďalších energetických projektov v krajine. Dekrét dáva ruskej vláde právomoc rozhodovať o tom, či si zahraniční akcionári budú môcť v projektoch ponechať svoje podiely.



Exxon Mobil kontroluje v projekte Sachalin-1 30-percentný podiel. Ďalšími partnermi v ropno-plynárenskom projekte na Ďalekom východe sú ruský ropný koncern Rosnefť, indická firma ONGC Videsh a japonská SODECO.



Produkcia ropy v rámci Sachalin-1 dosiahla v júli približne 10.000 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Pred začatím vojny na Ukrajine pritom predstavovala zhruba 220.000 barelov/deň.



Exxon Mobil sa usiloval po invázii Ruska na Ukrajinu a zavedení sankcií voči Moskve svoje aktivity v ruskom projekte ukončiť a podiel v Sachalin-1 presunúť na niektorého z partnerov. V tom mu však zabránil iný ruský dekrét, ktorý zakázal firmám z nie priateľských krajín predaj podielov v ruských energetických projektoch aj bankách do konca tohto roka. Americká firma preto pohrozila, že sa obráti na medzinárodnú arbitráž. K najnovšiemu dekrétu sa Exxon Mobil nevyjadril.



Nereagovala ani japonská spoločnosť SODECO, avšak japonská vláda, ktorá vo firme kontroluje 50-percentný podiel, dala najavo, že rokuje s partnermi o riešení situácie. Japonský minister obchodu Jasutoši Nišimura v nedeľu uviedol, že projekt Sachalin-1 je pre Japonsko veľmi dôležitý. Na otázku, či si Japonsko plánuje podiel v projekte ponechať, Nišimura odpovedal, že "z pohľadu diverzifikácie dovozu ropy je to mimoriadne dôležitý projekt".



Na základe dekrétu Moskva vytvára novú ruskú spoločnosť pod kontrolou dcérskej firmy koncernu Rosnefť, ktorá prevezme práva investorov v projekte Sachalin-1. Po vzniku tejto firmy budú mať zahraničné podniky jeden mesiac na požiadanie Moskvy o získanie akcií v spoločnosti.



Rovnakú stratégiu použil Putin v júli v prípade druhého ropného a plynárenského projektu na Ďalekom východe Sachalin-2. V ňom sú partnermi britsko-holandská firma Shell a japonské obchodné spoločnosti Mitsui a Mitsubishi. Tie medzitým požiadali Moskvu o prevzatie podielov v novom prevádzkovateľovi, čo ruská vláda schválila.