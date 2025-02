Putin: Rusko by malo zvýhodniť miestnych výrobcov

Moskva 21. februára (TASR) - Rusko by malo poskytnúť výhody miestnym výrobcom v prípade návratu zahraničných značiek na ruský trh, ale malo by sa tak stať v súlade s požiadavkami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), uviedol v piatok ruský prezident Vladimir Putin na plenárnom zasadnutí Fóra technológií budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Žiadam vládu, aby zvážila, ako môžeme regulovať interakciu medzi našimi spoločnosťami a spoločnosťami našich konkurentov, aby sme poskytli určité výhody miestnym výrobcom. Áno, v rámci WTO. Ale napriek tomu nám vznikli určité ťažkosti a my môžeme primerane regulovať návrat tých, ktorí sa chcú vrátiť na náš trh, vytvorením a poskytnutím výhod našim vlastným výrobcom. Treba to robiť jemne, opatrne. Ale treba to urobiť," povedal Putin.



Ruský vicepremiér Alexander Novak predtým pre agentúru TASS uviedol, že zahraničným spoločnostiam bude umožnený návrat do Ruska len vtedy, ak to bude pre krajinu výhodné. "Musíme konať prísne na základe našich národných záujmov. Mnohé medzery na trhu už obsadili ruskí výrobcovia alebo partneri zo spriatelených krajín, je dôležité to zohľadniť," povedal Novak. "Práca na dosiahnutí technologickej suverenity bude pokračovať aj v prípade zmeny vonkajších okolností. Dostupnosť moderných technológií domácej výroby v kritických oblastiach je dôležitá pre ďalší úspešný rozvoj popredných ruských priemyselných odvetví," uzavrel ruský vicepremiér.