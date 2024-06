V. Putin: Rusko zostáva napriek sankciám kľúčovým hráčom vo svete

Petrohrad 8. júna (TASR) - Rusko zostáva kľúčovým hráčom vo svetovom obchode aj v čase stupňujúcich sa západných sankcií. Vyhlásil to v piatok (7. 6.) ruský prezident Vladimir Putin. Približne tri štvrtiny zahraničného obchodu sa teraz uskutočňujú s krajinami, ktoré sú priateľské voči Rusku, povedal Putin na 27. ročníku Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a DPA.



Západné sankcie od februára 2022, keď Moskva zaútočila na Ukrajinu, zablokovali Rusku prístup do globálneho finančného systému. Moskve to spôsobuje problémy najmä v oblasti medzinárodného zúčtovania. Rusko bude pokračovať v rozvoji platobného systému nezávislého od Spojených štátov, povedal Putin.



Odkedy Západ uvalil na Rusko sankcie, sa Moskva snaží upevňovať hospodárske vzťahy najmä s Čínou, ale aj s Indiou, Afrikou a Latinskou Amerikou. V prejave pred stovkami hostí Putin tiež vyzval na rozšírenie spolupráce v oblasti transferu technológií a zahraničných investorov ubezpečoval, že v Rusku nájdu atraktívne rastové príležitosti.



Napriek obmedzeným hospodárskym kontaktom sa na fóre zúčastňuje mnoho podnikateľov zo západných krajín vrátane hostí z USA a Európskej únie (EÚ). Západní experti poukazujú na pomerne silnú kondíciu ruskej ekonomiky, čo vo veľkej miere odráža prudký nárast výdavkov súvisiacich s vojnou. Ruskí predstavitelia a podnikatelia zastúpení na fóre opakovane zdôrazňovali, že krajina je pripravená na dlhý vojenský konflikt.