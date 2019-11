V Rimavskej Sobote by bol vraj problém zohnať 50 pracovníkov

Rimavská Sobota 27. novembra (TASR) – V meste Rimavská Sobota, ktoré je sídlom okresu s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti, by bol problém v prípade príchodu investora nájsť čo i len 50 pracovníkov. Uviedol to primátor Jozef Šimko na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



„Keby mi teraz pán Fico povedal aj s ministrom Richterom, primátor, zožeň mi 50 ľudí na firmu, bol by to obrovský problém,“ povedal Šimko.



Ako príklad nedostatku pracovnej sily uviedol stavebnú firmu, ktorá aktuálne zatepľuje bytový dom na Ulici L. Svobodu a podľa primátora vozí robotníkov z Ukrajiny. „Ja som podpisoval za posledný týždeň možno 25 ľudí. Na tejto ulici zatepľujú činžiaky našich obyvateľov,“ podotkol Šimko.



S jeho slovami nesúhlasil poslanec Michal Demeter, podľa ktorého situácia v jednej firme neodzrkadľuje stav v celom meste. „Tárate, že v Rimavskej Sobote je všetko v poriadku so zamestnanosťou. Tu je naozaj problém s nezamestnanosťou a nízkymi platmi. Ľudia majú problém nájsť si robotu a nájsť si normálne zaplatenú robotu,“ oponoval Demeter s tým, že poslanci nepriaznivú situáciu chcú riešiť.



Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosahuje úroveň 14,93 %. V celom okrese je tak 5795 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.