V Rakúsku rastú počty zamestnancov, množstvo odpracovaných hodín klesá

Viedeň 17. júna (TASR) - V pandemických rokoch 2020 až 2022 v Rakúsku pribudli pracovné miesta na čiastočné úväzky, čo platilo tak pre mužov, ako aj pre ženy. Na druhej strane, počet pracovných miest na plný úväzok klesol u oboch pohlaví, kým v rámci eurozóny to bolo naopak. Hovoriť, že na trhu práce je všetko v poriadku, tak možno iba "podmienečne", uviedol v piatok (16. 6.) ekonóm rakúskej centrálnej banky (OeNB) Gerhard Fenz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V Rakúsku je v súčasnosti podiel čiastočných pracovných úväzkov na historicky najvyššej úrovni, a to niečo vyše 30 %, pričom v eurozóne sa toto číslo pohybuje iba tesne nad 20 %, uviedol Frenz. To podľa ekonóma znamená, že je potrebné konať a zatraktívniť pracovné miesta na plný úväzok.



V rámci eurozóny sa za posledné tri roky zamestnanosť mužov aj žien na plný úväzok zvýšila, poznamenal Frenz a dodal, že trend skracovania priemerného pracovného času v Rakúsku nie je nový. Poukazovať na to má skutočnosť, že za 20 rokov do roku 2019 sa počet zamestnancov zvyšoval ročne v priemere o 1 %, ale počet odpracovaných hodín sa zvýšil len o 0,5 %, pretože pracovný čas sa skrátil o 0,5 %.



Vývoj bol obzvlášť zreteľný v posledných troch rokoch, keď priemerný počet odpracovaných hodín klesal o 1,5 % ročne, zatiaľ čo počet zamestnancov sa zvýšil o 1 %. Celkovo sa napriek rastu zamestnanosti súčet odpracovaných hodín ročne znížil o 0,5 percenta, v rámci eurozóny naopak o 0,1 % vzrástol, konštatoval ekonóm.



V rokoch 2023 až 2025 OeNB predpokladá ďalšie zníženie priemerného pracovného času na osobu o 0,3 % ročne.