Viedeň 14. apríla (TASR) - V Rakúsku sa v utorok znovu otvárajú tisíce obchodov. Vláda vo Viedni tak ako prvá v Európe uvoľňuje blokády zavedené po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Pripomenula však zároveň, že Rakúsko ešte nemá krízu za sebou.



Rakúsko prijalo reštrikcie skoro po objavení sa prvých prípadov nákazy. Pred zhruba štyrmi týždňami zatvorilo školy, reštaurácie, divadlá aj obchody, ktoré nepredávajú tzv. nevyhnutné produkty, a zakázalo zhromažďovanie sa. Vláda povedala verejnosti, aby zostala doma a pracovala na diaľku, ak je to možné.



Vďaka týmto opatreniam nie je situácia v krajine taká dramatická, ako napríklad v susednom Taliansku. Rakúsko zaznamenalo doposiaľ 368 úmrtí na ochorenie COVID-19. Denný nárast potvrdených prípadov v percentuálnom vyjadrení dosahuje nízke jednociferné čísla a hospitalizácie sa stabilizovali.



"Z ekonomického hľadiska chceme z tejto krízy vyjsť čo najrýchlejšie a bojovať za každé pracovné miesto v Rakúsku," uviedol v sobotu (11. 4.) v otvorenom liste kancelár Sebastian Kurz.



Kurz minulý týždeň načrtol podrobný plán na opätovné otvorenie častí hospodárstva v utorok, počnúc obchodmi s rozlohou do 400 štvorcových metrov, čo je zhruba dvojnásobne viac ako hracia plocha tenisového kurtu, a tiež záhradných centier a obchodov s náradím, farbami a ďalšími produktmi pre vylepšenie domácností.



Od 1. mája ich majú nasledovať obchodné centrá, väčšie obchody a kaderníctva. Kurz povedal, že aj reštaurácie a hotely sa budú môcť od polovice mája postupne otvárať.



No zároveň blokáda rakúskej ekonomiky zostáva v platnosti do konca apríla. To znamená, že počty osôb povolených v obchodoch sú naďalej limitované a všetci nakupujúci musia nosiť masky. Kurz tak podľa analytikov vysiela "zmiešané signály".



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň vyzvala na opatrnosť pri uvoľňovaní blokád a varovala pred obnovením šírenia vírusu.



"Som si jednoducho stopercentne istý, že sme urobili správnu vec a robíme správnu vec," uviedol Kurz v rozhovore pre sobotné vydanie novín Kurier.



V ten istý deň povedal v rozhlasovej stanici ORF, že Rakúsko ešte krízu neprekonalo a nebezpečenstvo stále existuje. A vyzval verejnosť, aby zostala v izolácii a dodržiavala tzv. sociálny dištanc.



Aj ďalšie západoeurópske krajiny uvoľňujú svoje blokády, ale inak. Španielsko v pondelok (13. 4.) povolilo obnovenie niektorých aktivít vrátane výstavby a výroby. Dánsko v stredu (15. 4.) otvorí denné centrá starostlivosti o deti a školy pre deti od prvého do piateho ročníka.