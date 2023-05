V Rakúsku schválili opatrenia na zmiernenie dosahov vysokej inflácie

Viedeň 17. mája (TASR) – Rakúska vláda v stredu predstavila balík opatrení na zmiernenie dosahov vysokej inflácie, ktoré majú pomôcť najmä rodinám s deťmi. Príjemcovia podpory v nezamestnanosti, sociálnych dávok alebo kompenzačných príspevkov budú do konca roka 2024 na dieťa dostávať každý mesiac navyše 60 eur. To isté platí aj pre rodičov samoživiteľov, pokiaľ dostávajú hrubú mzdu menej ako 2000 eur mesačne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Dodatočných 60 eur mesačne budú do konca roka 2023 dostávať aj poberatelia sociálnej podpory bez detí. Rodiny, osobitne rodičia samoživitelia sú najviac postihnutí infláciou, uviedla vláda vo vyhlásení.



Spotrebiteľské ceny v Rakúsku zrýchlili v apríli medziročný rast na 9,7 % z marcových 9,2 %. Ceny potravín sa podľa finálnych údajov, ktoré zverejnil v stredu rakúsky štatistický úrad, zvýšili o 13,2 %.