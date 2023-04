V Rakúsku výrazne pribudol počet ľudí ohrozených chudobou

Viedeň 21. apríla (TASR) - Vysoká inflácia má v Rakúsku viditeľné spoločenské dôsledky. V roku 2022 žilo v krajine podľa aktuálnej správy rakúskeho štatistického úradu 201.000 ľudí spadajúcich do kategórie výrazne sociálne a materiálne znevýhodnených. Znamená to, že 2,3 % obyvateľov si nemohlo dovoliť niektoré výdavky každodenného života, napríklad na kúpu nového nábytku, jednu dovolenku ročne alebo primerane vyhrievaný byt. V roku 2021 to bolo ešte 160.000 ľudí, teda 1,8 % obyvateľstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Zasiahnuté sú najmä ženy a osamelí rodičia. V skupine 201.000 najpostihnutejších osôb tvorili najväčšiu skupinu ženy vo veku 18 rokov a viac, a to 95.000 osôb (47 %). Nasledovalo 70.000 mužov vo veku 18 rokov a viac (35 %) a 36.000 detí a mladistvých osôb (18 %).



Najväčšiemu riziku závažných materiálnych a sociálnych problémov čelili ľudia v neúplných rodinách. Táto skupina bola s 12,7 % vystavená riziku závažnej materiálnej a sociálnej deprivácie päťnásobne viac ako celková populácia.