V rámci BRICS sa podľa Moskvy nediskutuje o vytvorení spoločnej meny

Moskva 31. januára (TASR) - O vytvorení spoločnej meny v rámci zoskupenia BRICS sa nehovorilo a nehovorí, ale diskutuje sa o vytvorení spoločných investičných platforiem, vyhlásil v piatok tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Hovorca Kremľa sa vyjadril k hrozbe amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na členské krajiny BRICS uvalí 100-percentné clo, ak sa pokúsia vytvoriť novú menu alebo alternatívu k americkému doláru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"V rámci BRICS sa nehovorí o vytvorení spoločnej meny. Hovorí sa o vytvorení nových spoločných investičných platforiem, ktoré umožnia investície v tretích krajinách, vzájomné investície a tak ďalej," uviedol Peskov a poznamenal, že v tomto zmysle sa už skôr vyjadril ruský prezident Vladimir Putin. "Odborníci by zrejme mali pánovi Trumpovi podrobnejšie vysvetliť program BRICS," dodal.



Trump vo štvrtok (30. 1.) varoval, že Spojené štáty sa nebudú nečinne prizerať snahám skupiny BRICS odkloniť sa od dolára. Washington bude podľa neho od zúčastnených krajín požadovať, aby sa zaviazali, že nevytvoria novú menu BRICS ani nepodporia žiadnu inú menu, ktorá by nahradila dolár, inak sa môžu v USA pripraviť na 100-percentné clá.



História skupiny BRICS siaha do roku 2006. Jej názov je odvodený od začiatočných písmen zakladajúcich členských krajín Brazílie, Ruska, Indie a Číny, ku ktorým sa v roku 2011 pripojila Juhoafrická republika. Začiatkom roka 2024 sa zoskupenie rozšírilo o Irán, Etiópiu, Egypt a Spojené arabské emiráty, zatiaľ čo Indonézia sa pridala začiatkom januára. Cieľom zoskupenia je pôsobiť ako protiváha skupiny G7, ktorú tvoria popredné západné hospodárske mocnosti.



Putin opakovane kritizoval dominanciu americkej meny a oznámil zámer vytvoriť v rámci aliancie nezávislý platobný a zúčtovací systém. Americký dolár zostáva zďaleka najdôležitejšou menou v medzinárodných platobných transakciách.