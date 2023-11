V rámci iniciatívy CuRI podporili 105 projektov v hodnote 120 mil. eur

Vysoké Tatry 28. novembra (TASR) - Z fondov Európskej únie (EÚ) za štyri roky v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) spolufinancovali 105 projektov v celkovej hodnote 120 miliónov eur. Uviedla to na utorkovej záverečnej konferencii vo Vysokých Tatrách Emma Toledano Laredo z Európskej komisie (EK). Dodala, že desiatky ďalších projektov v prospech 2,2 milióna obyvateľov troch slovenských krajov ešte pripravujú.



"Regionálne rozdiely zostávajú pre Slovensko kritickou výzvou. Naša iniciatíva pomohla prekonať konkrétne prekážky rozvoja a urýchliť prípravu projektov prostredníctvom posilnenej spolupráce. Vzhľadom na dôležitosť doterajších investícií a pozitívne dosahy iniciatívy očakávame, že národná úroveň prevezme CuRI do vlastnej réžie," upozornila Toledano Laredo.



Prešovský, Banskobystrický a Košický samosprávny kraj (PSK, BBSK, KSK) sa v rámci iniciatívy venovali školstvu, marginalizovaným komunitám a znižovaniu regionálnych rozdielov. Najhmatateľnejšie výsledky má podľa kompetentných PSK, ktorý vstúpil do iniciatívy ako prvý v roku 2018. Predseda PSK Milan Majerský konkretizoval, že vygenerovali projekty za 180 miliónov eur a v rámci končiaceho sa programového obdobia preinvestovali 70 miliónov eur. "Väčšina šla do modernizácie stredného odborného školstva, v Poloninách sme vybudovali prvé kilometre cyklookruhu Poloniny Trail a snažíme sa zabezpečiť vodu a kanalizáciu v 28 obciach v Sninskom okrese," vymenoval.



V BBSK modernizujú služby vo verejnej doprave, stredné odborné školstvo a podporujú rozvoj sociálnej starostlivosti priamo doma u seniorov. "Kľúčovými témami sú pre nás zlepšenie dostupnosti a efektívnosti zabezpečovania zdravotnej starostlivosti, budovanie inovačného ekosystému a prepájanie priemyslu s výskumom a vývojom. Rovnako sa sústreďujeme na zlepšovanie kvality našich stredných škôl a integráciu skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením," priblížil predseda BBSK Mikuláš Pál.



Ako posledný sa do CuRI v roku 2020 zapojil KSK, jeho predseda Rastislav Trnka uviedol, že sa zamerali na integráciu rómskej menšiny, ktorá žije takmer v polovici zo všetkých obcí v kraji. "Spolupracujeme s obcami Vtáčkovce, Vítkovce a Jasov, kde zriadili miestne občianske a poriadkové služby. Práve v nich a tiež v meste Trebišov chceme vybudovať nové materské školy s kapacitou 420 miest. Realizujeme tiež dva projekty na odstránenie nelegálnych skládok. V Jasove za 5,8 milióna eur likvidujú 16.500 ton odpadu," upozornil Trnka. Dodal, že najväčším projektom v rámci iniciatívy je vytvorenie Tokajského vzdelávacieho inštitútu vo Viničkách.



Riaditeľka Svetovej banky (SB) pre krajiny EÚ Martina Wes ocenila, že program má zásadný význam pri znižovaní regionálnych rozdielov a zlepšovaní služieb pre marginalizované komunity, najmä rómske. "Skúsenosti zo Slovenska budeme môcť zdieľať s ďalšími krajinami, ktoré sa snažia pomôcť zaostávajúcim regiónom dobehnúť tie vyspelejšie," skonštatovala.



CuRI je iniciatívou na pomoc dobiehajúcimi regiónom, na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci EK, SB, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a samosprávnych krajov.