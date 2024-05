V rámci národnej stratégie vykonajú rozpočtové opatrenia pre SAV

Bratislava 15. mája (TASR) - Akčný plán Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií bude aktualizovaný pre efektívnejšiu realizáciu. Do implementácie opatrení budú zapojené ďalšie spolupracujúce subjekty a taktiež budú vykonané rozpočtové opatrenia pre Slovenskú akadémiu vied (SAV). Vyplýva to z materiálu vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



"Doplnenie spolupracujúcich subjektov je nevyhnutné, aby im mohol úrad podpredsedu vlády cez zmluvu alebo dohody o spolupráci delegovať časť najmä tzv. agentúrnych úloh, na ktoré úrad nie je personálne ani kompetenčne vybavený," vyplýva z predkladacej správy.



Povolenie prekročenia limitu výdavkov v kapitole SAV predkladateľ požaduje z dôvodu, že úrad podpredsedu vlády nemá zákonnú právomoc poskytovať jej priamu dotáciu. Taktiež nemá možnosť uzatvoriť dohodu o spolupráci, keďže SAV nie je ústredný orgán štátnej správy.



SAV tak má podľa návrhu zaviesť viacero zmien v inštitucionálnom financovaní. Na základe odporúčaní medzinárodnej akreditácie SAV sa časť alokácie vyčlení na podporu strategických priorít a rozvoj jej infraštruktúry. Taktiež má uzavrieť so zriaďovanými verejnými výskumnými inštitúciami výkonnostné zmluvy. Inštitúcie budú odmeňovať za posun v kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch.