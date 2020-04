V rámci opatrení koronakrízy sa upravila oblasť verejného obstarávania

Bratislava 26. apríla (TASR) – V rámci prijatých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom sa zmenil aj zákon o verejnom obstarávaní. Zmena súčasného zákona umožňuje verejným obstarávateľom uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesiu aj s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ v ňom nie je zaregistrovaný.



Zmluvu môže podľa spoločnosti CMS obstarávateľ uzatvoriť cez priame rokovacie konanie, pričom dohody sa uzatvárajú s cieľom zabezpečiť ochranu života a zdravia počas stavu núdze alebo mimoriadnej situácie.



"Zároveň platí, že mimoriadna udalosť, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, nesmie byť spôsobená verejným obstarávateľom a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Takéto osobitné podmienky týkajúce sa priameho rokovacieho konania sa v prípade zákaziek s nízkou hodnotou môžu vynechať," priblížila partnerka a vedúca korporátneho tímu v advokátskej kancelárii CMS v Bratislave Petra Čorba Stark.



Pandémia nového koronavírusu sa považuje za mimoriadnu situáciu, a preto môžu verejní obstarávatelia použiť postup priameho zadania zákazky. "Treba však pripomenúť, že Úrad pre verejné obstarávanie zdôrazňuje, že aj v súčasnej zložitej situácii sa majú verejné prostriedky vynakladať v súlade so zásadami efektívnosti a transparentnosti a princípmi verejného obstarávania," zdôraznila.



Vzhľadom na súčasnú pandémiu je podľa CMS pravdepodobné, že existujúce zmluvy, rámcové dohody alebo koncesie sa môžu zmeniť a doplniť, a to bez začatia nového verejného obstarávania. "Ide najmä o zmeny, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predvídať ani pri náležitej starostlivosti, a ak takáto zmena neovplyvní charakter existujúcej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesie," opísala Čorba Stark. Zmena existujúcich zmlúv však naďalej podlieha zákonným obmedzeniam, napríklad dodatočná hodnota nesmie prekročiť 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Závisí to však od konkrétnej zmluvy a od situácie, na základe ktorej bolo nutné vykonať zmeny.