V rámci programu Ľudské zdroje vyčerpali rezorty 2,5 miliardy eur

Bratislava 12. septembra (TASR) - Z operačného programu (OP) Ľudské zdroje s celkovou alokáciou viac ako 2,9 miliardy eur vyčerpali zatiaľ rezorty viac ako 2,5 miliardy eur. V úspešných programoch chcú rezorty práce a školstva pokračovať aj v ďalšom programovom období 2021 - 2017. V utorok to na záverečnej konferencii k OP Ľudské zdroje uviedli štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Juraj Káčer, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Slavomír Partila, zástupca Európskej komisie za Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti (DG Employment) Václav Štěrba a Richard Švirk z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



"Počas implementácie programu sme museli reagovať na viaceré hrozby a výzvy, či už išlo o pandémiu, alebo ruskú agresiu na Ukrajine. Program na tieto výzvy zareagoval a dostal od Európskej únie (EÚ) dodatočné finančné zdroje," povedala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková s tým, že pôvodná alokácia 2,2 miliardy eur sa niekoľkokrát zvýšila a celková suma dnes predstavuje takmer 3 miliardy eur.



V ďalšom programovom období 2021 - 2027 bude MPSVR SR podľa Káčera pokračovať v šiestich opatreniach. Rezort práce sa bude venovať napríklad sociálnej ekonomike, zabezpečeniu komplexnej podpory osôb mimo trhu práce, marginalizovaným komunitám prostredníctvom poradenstva či dlhovým poradniam.



"Projekty nesmú pokračovať len tak automaticky, bez preskúmania. Je to jednoduchšie pre investičné projekty, kde sa dajú výsledky vyčísliť. Pri Európskom sociálnom fonde (ESF) je to náročnejšie, pretože je to práca s ľuďmi, pre komisiu je kľúčové, aby projekty, ktoré budú pokračovať, pokračovali pri plnom zhodnotení nedostatkov pri ich implementácii v starom období," vyjadril sa Štěrba. Poukázal najmä na to, že OP Ľudské zdroje nebol najúspešnejší v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.



V rámci OP Ľudské zdroje bolo vyčlenených 11 prioritných osí. Najmenej, a to 49 %, bolo vyčerpaných zo šiestej prioritnej osi, ktorá bola zodpovedná za zlepšenie životných podmienok obyvateľov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Pri prioritnej osi sociálneho začlenenia bolo vyčerpaných 100,2 % z alokovaných finančných prostriedkov.