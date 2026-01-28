< sekcia Ekonomika
V rámci trnavskej MHD bude premávať 17 nových elektrických autobusov
Elektrické autobusy budú tvoriť polovicu vozidlového parku trnavskej MHD.
Autor TASR
Trnava 28. januára (TASR) - V rámci trnavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) nasadia počas februára postupne do plnej prevádzky 17 nových autobusov na elektrický pohon. Nákup vozidiel s príslušenstvom a vybudovanie potrebnej nabíjacej infraštruktúry bol financovaný vo výške takmer 12 miliónov eur z Programu Slovensko. V stredu o tom počas predstavenia nových vozidiel informovali predstavitelia mesta Trnava a zmluvného dopravcu, spoločnosti Arriva.
Elektrické autobusy budú tvoriť polovicu vozidlového parku trnavskej MHD. Primátor mesta Peter Bročka hovorí o významnom míľniku v plnení cieľov v oblasti udržateľnej mobility a zvyšovania kvality života obyvateľov Trnavy. „Kľúčové je, že všetkých 17 vozidiel je platených z eurofondov, čo predstavuje 12 miliónov eur, ktoré by sme nikdy neboli schopní nájsť v rozpočte na takýto ‚upgrade‘ mestskej dopravy,“ podotkol.
Riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz doplnila, že elektrické autobusy sú tichšie, „bezemisné“ a prispievajú k udržateľnosti a zlepšeniu životného prostredia. „Vďaka nasadeniu týchto elektrobusov obyvatelia aj vodiči získajú vyšší komfort,“ ozrejmila. Hodnota elektrických autobusov je v porovnaní s vozidlami so spaľovacími motormi síce vyššia, prevádzka však bude podľa jej slov oveľa efektívnejšia.
Nízkopodlažné mestské elektrobusy Iveco Streetway ELEC s dĺžkou 12 metrov sú vybavené tromi dvojkrídlovými vstupnými dverami a odvezú až 90 cestujúcich. Majú bezbariérový nástup a výstup aj pre cestujúcich s detskými kočíkmi a zníženou pohyblivosťou. Pohon zabezpečuje trakčný elektromotor s maximálnym výkonom 310 kilowattov.
Elektrické autobusy budú tvoriť polovicu vozidlového parku trnavskej MHD. Primátor mesta Peter Bročka hovorí o významnom míľniku v plnení cieľov v oblasti udržateľnej mobility a zvyšovania kvality života obyvateľov Trnavy. „Kľúčové je, že všetkých 17 vozidiel je platených z eurofondov, čo predstavuje 12 miliónov eur, ktoré by sme nikdy neboli schopní nájsť v rozpočte na takýto ‚upgrade‘ mestskej dopravy,“ podotkol.
Riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz doplnila, že elektrické autobusy sú tichšie, „bezemisné“ a prispievajú k udržateľnosti a zlepšeniu životného prostredia. „Vďaka nasadeniu týchto elektrobusov obyvatelia aj vodiči získajú vyšší komfort,“ ozrejmila. Hodnota elektrických autobusov je v porovnaní s vozidlami so spaľovacími motormi síce vyššia, prevádzka však bude podľa jej slov oveľa efektívnejšia.
Nízkopodlažné mestské elektrobusy Iveco Streetway ELEC s dĺžkou 12 metrov sú vybavené tromi dvojkrídlovými vstupnými dverami a odvezú až 90 cestujúcich. Majú bezbariérový nástup a výstup aj pre cestujúcich s detskými kočíkmi a zníženou pohyblivosťou. Pohon zabezpečuje trakčný elektromotor s maximálnym výkonom 310 kilowattov.