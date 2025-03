V rámci výziev Obnov dom vyplatili 150 miliónov eur

Bratislava 27. marca (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyplatila k štvrtku 150 miliónov eur majiteľom rodinných domov, ktorí sa zapojili do štandardných výziev Obnov dom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Veľký záujem je podľa neho aj o aktuálne otvorené tretie kolo výzvy Obnov dom mini 2 pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.



„Pre vicepremiéra Tomáša Tarabu (nominant SNS) je kľúčové, že už 10.000 žiadateľov o finančný príspevok do výšky 19.000 eur má peniaze na svojich účtoch,“ uviedol rezort. Ako pripomenul, nízkopríjmové domácnosti môžu v rámci tretieho kola Obnov dom mini požiadať o 10.000 eur na zateplenie, výmenu starých okien a dverí, inštaláciu kotla na biomasu alebo solárnych panelov. Žiadosti je podľa neho možné predkladať do 22. apríla.



Priblížil, že o tretie kolo výzvy je veľký záujem. „Už v prvom týždni prišlo vyše 2000 elektronických žiadostí. Najväčší záujem je o zateplenie domu a výmenu okien a dverí,“ podotkol. Žiadatelia, ktorí splnia podmienky, dostanú podľa envirorezortu po podpísaní zmluvy zálohu do výšky 5000 eur.



Generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík poznamenal, že zamestnanci agentúry sú v týchto dňoch v teréne a poskytujú potrebné informácie. „Majiteľom rodinným domov pomáhajú napríklad aj s vyplnením elektronického formulára žiadosti, konzultácie poskytujú aj terénni pracovníci SAŽP vo vyše 200 obciach,“ dodal Moravčík.