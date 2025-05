V rámci Zelená podnikom otvorili registráciu aj pre firmy z regiónov

Bratislava 12. mája (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila ďalšiu etapu projektu Zelená podnikom, z ktorého firmy môžu získať príspevok na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie až do výšky 50.000 eur. Už aj mikro, malé a stredné podniky z menej rozvinutých regiónov Slovenska si tak môžu do informačného systému registrovať žiadosti o vydanie poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Informovala o tom v pondelok SIEA.



„Registrácia umožňuje podnikateľom vopred vyplniť údaje v informačnom systéme a nahrať všetky prílohy potrebné k žiadosti o vydanie poukážky. Samotnú žiadosť však možno podať až v presne stanovenom termíne, ktorý je vždy uvedený v osobitných podmienkach danej etapy. Podávanie žiadostí o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov v menej rozvinutých regiónoch bude možné od 19. mája od 10.00 h do 19. novembra 2025,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Ľubica Šimková.



Dodala, že žiadosti stále môžu podávať aj podniky z Bratislavského samosprávneho kraja, pre ktoré sa oprávnené obdobie na podávanie žiadosti o vydanie poukážky pre tepelné čerpadlá a slnečné kolektory končí 5. novembra.



Podľa osobitných podmienok pre túto etapu žiadostí sú pre slnečné kolektory s akumuláciou maximálne oprávnené výdavky na jednotku inštalovaného výkonu bez dane z pridanej hodnoty 1000 eur na kilowatt (kW). Pre tepelné čerpadlá bez akumulácie je to 800 eur/kW a s akumuláciou 850 eur/kW. Pri posudzovaní oprávnených výdavkov pri tepelných čerpadlách sa pritom bude za akumuláciu považovať zásobník v objeme minimálne 20 litrov na inštalovaný kW, doplnila SIEA.



„Kým pre žiadosti o poukážku na inštaláciu tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov v Bratislavskom samosprávnom kraji je alokovaných 4,2 milióna eur, pre ostatné kraje Slovenska je to dohromady 8,4 milióna eur. Pri rozdeľovaní financií zohralo najdôležitejšiu úlohu rozmiestnenie mikro, malých a stredných podnikov, pre ktoré je podpora určená, v rámci jednotlivých krajov,“ doplnila agentúra.