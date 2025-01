V rámci Zelenej solidarity sú voľné prostriedky, 28,4 milióna eur

Bratislava 13. januára (TASR) - V rámci projektu Zelená solidarita, ktorý je zameraný na podporu obnoviteľných zdrojov energie pre nízkopríjmové domácnosti, sú aktuálne voľné všetky finančné prostriedky v celkovej hodnote 28,4 milióna eur. Projekt bol na obdobie rokov 2024 až 2029 spustený koncom októbra minulého roka. Vyplýva to z údajov zverejnených Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ktorá projekt spravuje spolu s projektom Zelená domácnostiam.



Dôvodom nečerpania prostriedkov by mal byť komplikovanejší administratívny proces pri posudzovaní žiadosti o poukážku v porovnaní so Zelenou domácnostiam. "Keďže téma pomoci pre nízkopríjmové skupiny formou priamych príspevkov, ktoré sú financované z eurofondov, je nová, SIEA musela vybudovať prepojenia s poskytovateľmi údajov, ktoré doteraz neexistovali. Robíme všetko pre to, aby bol proces posudzovania žiadostí čo najkratší, no výsledný čas vždy závisí aj od samotných domácností, pričom rozhodujúca je úplnosť požadovaných dokladov a vyťaženosť iných verejných inštitúcií," uviedla pre TASR riaditeľka odboru Zelená domácnostiam Marcela Veselovská.



Pri procese vyhodnocovania pridelenia finančných prostriedkov sa pri Zelenej solidarite okrem iného overuje splnenie podmienky nízkopríjmovej domácnosti, spresnila Veselovská. V súčasnosti je podľa nej proces obmedzený aj z dôvodu kybernetického útoku na kataster nehnuteľností, keďže SIEA si overuje aj majetkový vzťah žiadateľa o príspevok vo forme poukážky k nehnuteľnosti, kde má prebehnúť inštalácia.



V rámci projektu Zelená domácnostiam, na ktorý je v rokoch 2023 až 2029 vyčlenených 107,7 milióna eur, je v súčasnosti voľných 36,7 % poukážok. Aktiváciu a vydávanie poukážok v aktuálnom kole projektu spustila SIEA v polovici júla minulého roka. Uhradených bolo zatiaľ približne 20 % poukážok, ďalších 43,2 % finančných prostriedkov je rezervovaných.



Projekt Zelená domácnostiam je zameraný na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, pričom finančné prostriedky na jeho realizáciu prúdia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. V projekte Zelená solidarita je pre nízkopríjmové domácnosti na poukážky vyčlenených 28,4 milióna eur z európskych a národných zdrojov. Domácnosti sa môžu uchádzať o podporu na inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.