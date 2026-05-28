V reakcii na nové útoky v regióne Perzského zálivu ropa zdražela
Autor TASR
Singapur 28. mája (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno zvýšili po tom, ako iránske Revolučné gardy oznámili, že v reakcii na útok USA v blízkosti iránskeho letiska Bandar Abbás zaútočili na americkú leteckú základňu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Americká armáda odštartovala v Iráne nové útoky zamerané na vojenské miesto, o ktorom sa USA domnievajú, že predstavuje hrozbu pre americké sily a obchodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive, povedal agentúre Reuters americký predstaviteľ. Okrem toho zásoby ropy v USA minulý týždeň podľa údajov Amerického ropného inštitútu klesli o 2,8 milióna barelov. Išlo už o šiesty týždeň ich poklesu v rade.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.11 h SELČ 97,67 USD (83,93 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 3,38 USD (3,58 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 3,32 USD (3,74 %).
Počas predchádzajúceho obchodovacieho dňa pritom ceny ropy klesli o viac ako 5 % a nachádzali sa tak na najnižšej úrovni za ostatný mesiac vzhľadom na možnosťou dohody medzi USA a Iránom o ukončení vojny a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu.
(1 EUR = 1,1637 USD)
