V rebríčku ľudí, ktorí menia SR, magazínu Forbes je i vedec P. Čekan

Bratislava 29. februára (TASR) - Magazín Forbes Slovensko zostavil rebríček ľudí - Changemakerov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu. Osobnosti vyberali v štyroch kategóriách, a to umelá inteligencia, zelená transformácia, moderná medicína a vzdelávanie. V rebríčku je napríklad vedec Pavol Čekan či riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) Mária Bieliková. Vo štvrtok o tom informoval magazín Forbes Slovensko.



Forbes vybral spolu s expertmi pre každú kategóriu tri osobnosti, ktoré majú strategický vplyv na oblasti, ktorých posun vpred pomôže Slovensku napredovať. "Mediálny priestor v súčasnosti zahlcuje množstvo zástupných tém, ktoré majú odpútavať pozornosť od skutočných výziev. S Forbes changemakermi sme chceli pozornosť obrátiť na ľudí riešiacich problémy, ktoré nás ako spoločnosť ozaj pália," priblížil editor Forbes Slovensko Milan Čupka.



Medzi osobnosti, ktorých inovácie podľa Forbes posúvajú Slovensko vpred alebo rezonujú vo svete, patrí vedec a generálny riaditeľ biotechnologického startupu MultiplexDX Pavol Čekan. Miesto v rebríčku získal za vývoj unikátneho testu na rakovinu prsníka a vytvorenie liečby pre pacientky na mieru, čím sa výrazne zvyšujú ich šance na vyliečenie.



Svoje miesto v rebríčku changemakerov majú aj bratia Robert a Martin Hermanovci s ich aplikáciou na báze umelej inteligencie, ktorá pomáha lekárom rozoznať, ktorí pacienti s infarktom potrebujú pomoc ako prví. Ich aplikáciu používajú v sanitkách a nemocniciach vo Veľkej Británii a postupne sa dostáva do ďalších krajín vrátane Slovenska.



Za oblasť zelenej transformácie Forbes do rebríčka zaradil manželov Andreu a Martina Basilovcov, ktorí prišli s riešením monitorovania odpadu. Changemakerkou je podľa magazínu aj šéfka KInIT a informatička Mária Bieliková, ktorá sa venuje zviditeľňovaniu slovenského výskumu v oblasti umelej inteligencie.



Za zasadzovanie o reformu školstva a pomoc učiteľom zorientovať sa v prebytku informácií si miesto v rebríčku vyslúžil aj úradník Martin Kríž. Meniť krajinu k lepšiemu podľa Forbes pomáha tiež Milan Jurky, ktorý presvedčil nadnárodný koncern, aby na Kysuciach vyvíjal nové systémy pre elektromobily. Podporil tak vytvorenie stoviek nových pracovných miest a Slovensko zaradil na mapu centier špecializovaných na nové technológie.



Forbes tvoril rebríček na základe štatistík kvality života na Slovensku a prieskumov verejnej mienky o problémoch, ktoré Slovákov najviac trápia. "Následne sme našli prienik týchto problémov s témami, ktoré rezonujú vo svete a sú súčasťou veľkej transformácie, ktorá ľudskú spoločnosť zneisťuje i posúva vpred," dodal Čupka.