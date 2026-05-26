V rebríčku veriteľov Japonsko kleslo na 3. miesto za Čínu
Autor TASR
Tokio 26. mája (TASR) - V rebríčku najväčších čistých veriteľov na svete Japonsko vlani kleslo na tretiu priečku za Čínu napriek tomu, že japonské čisté zahraničné aktíva dosiahli historický rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čisté zahraničné aktíva vlastnené japonskou vládou, podnikmi a jednotlivcami medziročne vzrástli o 4,4 % na 3,53 bilióna dolárov (3,032 bilióna eur). Išlo ôsmy rok ich rastu, ktorý je poháňaný silnými zahraničnými investíciami japonských spoločností, fúziami a akvizíciami a tiež rastom hodnoty zahraničných cenných papierov, ktoré vlastnia Japonci.
Po tom, ako v roku 2024 stratilo pozíciu najväčšieho svetového veriteľa v prospech Nemecka, však Japonsko vlani prenechalo pozíciu druhého najväčšieho veriteľa na svete Číne a kleslo na tretie miesto.
Nemecko zostalo najväčším svetovým veriteľom s čistými zahraničnými aktívami v hodnote 4,244 bilióna USD. Na druhej priečke je podľa údajov Medzinárodného menového fondu Čína so zahraničnými aktívami v sume 3,998 bilióna USD. Čisté zahraničné aktíva Nemecka aj Číny sa vlani posilnili vďaka celoročným obchodným prebytkom.
(1 EUR = 1,1643 USD)
