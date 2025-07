V regionálnej doprave v Nitrianskom kraji sa mení tarifa

Nitra 29. júla (TASR) - Od piatka 1. augusta sa mení tarifa a prepravný poriadok v regionálnej autobusovej doprave v Nitrianskom samosprávnom kraji. Úpravy tarify a prepravného poriadku vstupujú do platnosti aj v mestskej hromadnej doprave v mestách Vráble, Nové Zámky, Štúrovo, Levice, Šaľa, Šurany a Šahy. Informoval o tom hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.



Zmeny vychádzajú z vyhlášky Ministerstva dopravy SR č. 269/2024, ktorou sa vykonáva zákon č. 332/2023 o verejnej osobnej doprave a sú prvým krokom pri zavádzaní národného integrovaného cestovného lístka.



Zmeny prinesú zjednotenie zliav pre skupiny cestujúcich. Za zľavnené cestovné sa budú prepravovať deti do šiestich rokov veku, ich sprievodcovia, ako aj deti od šiestich rokov do dovŕšenia 18. roku veku. Nárok na cestovanie so zľavou majú i žiaci a študenti všetkých stupňov dennej formy štúdia do dovŕšenia 26. roku veku.



Zľava pre žiakov a študentov dennej formy štúdia platí od 1. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa príslušný školský rok začína, do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Žiak alebo študent musí rovnako ako doteraz preukázať nárok na zľavnené cestovné platným preukazom študenta.



Cestovať so zľavou môžu naďalej aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP alebo ŤZP-S, vrátane sprievodcov držiteľov preukazu ŤZP-S. Zvýhodnené cestovné sa vzťahuje aj na rodičov navštevujúcich svoje zdravotne postihnuté deti umiestnené v školách, zariadeniach sociálnych služieb alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.



Kategória osobitného cestovného nad 70 rokov na linkách regionálnej autobusovej dopravy sa ruší a plnohodnotne nahrádza kategóriou Senior. Osobitné cestovné vo výške 0,30 eura platí pre seniorov od dovŕšenia 63 rokov veku. Tento typ cestovného je určený aj pre držiteľov zlatej alebo diamantovej plakety profesora Janského, medaily profesora Jána Kňazovického či držiteľov preukazu politického väzňa, ak majú trvalý pobyt v Nitrianskom samosprávnom kraji a platia za cestovný lístok bezhotovostne čipovou kartou dopravcu. Ostatní cestujúci sa prepravujú za základné cestovné.



S účinnosťou od 1. augusta sa mení aj výška poplatkov za vystavenie čipových kariet dopravcu Arriva. Nový cenník zvýhodňuje cestujúcich, ktorí si kartu vybavia online prostredníctvom e-shopu UBIAN.



Nový prepravný poriadok dáva vodičovi oprávnenie odmietnuť prepravu cestujúceho, ktorý požíva omamné alebo psychotropné látky, prípadne existuje dôvodné podozrenie, že je pod ich vplyvom. V regionálnych autobusoch naďalej platí zákaz pitia nápojov, avšak tento zákaz sa po novom nevzťahuje na čistú vodu, ak jej konzumáciu vyžaduje zdravotný stav cestujúceho. Pri nástupe a výstupe je potrebné dodržiavať pravidlo, že cestujúci nastupujú prednými dverami a vystupujú zadnými, pokiaľ vodič neurčí inak.



Elektrické kolobežky je možné prepravovať iba v zloženom stave a ani elektrické, ani mechanické kolobežky nesmú obmedzovať ostatných cestujúcich pri nastupovaní a vystupovaní. Za prípadnú škodu, ktorú spôsobí kolobežka počas prepravy dopravcovi alebo niektorému z cestujúcich, zodpovedá jej majiteľ. Zakazuje sa tiež odkladanie batožiny alebo iných predmetov na sedadlá, pretože takéto správanie obmedzuje ostatných cestujúcich.