V regióne Hont je ozimný jačmeň pokosený, teraz kosia repku a pšenicu

Levice 14. júla (TASR) – V regióne Hont je ozimný jačmeň pokosený, v súčasnosti tam kosia repku a pšenicu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. „Na Honte sa pestuje najmä pšenica, ozimný jačmeň, jarný jačmeň pomenej a repka ozimná. Z iných plodín má zastúpenie napríklad kukurica, slnečnica a aj sója,“ doplnila.



Pripomenula tiež, že región Hont a okolie Dudiniec sčasti spadá pod Regionálnu poľnohospodársku a potravinársku komoru Levice. „V Levickom okrese sa začala žatva v južnej časti okresu na prelome mesiacov jún a júl tradične zberom ozimného jačmeňa. V porovnaní s minulými rokmi sa žatva začala o niečo neskôr. Za problém to však miestni poľnohospodári nepovažujú. V regióne žatevné práce pokračujú zberom hrachu, repky ozimnej a pšenice ozimnej,“ spomenula.



Ako dodala, tohtoročná žatva a jej výsledky reagujú na počasie nielen v tomto roku, ale aj počas minuloročnej jesene, keď poľnohospodári zakladali tohtoročnú úrodu a siali oziminy, ktoré teraz zbierajú. „Vlaňajšia jeseň bola výrazne daždivá, v niektorých oblastiach sa preto posunuli jesenné práce, kým poľnohospodári čakali na vyschnutie pôdy. Aj preto je tohtoročná žatva posunutá približne o jeden týždeň,“ podotkla. „Aktuálne máme zase extrémne horúce počasie, ktoré urýchľuje dozrievanie pšenice, ale aj repky,“ zhrnula.



Podľa informácií Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Leviciach bola vlani pšenica v tomto čase zožatá na 13 % zasiatej výmery. „Dnes majú zožatých 6 %. Aj to svedčí približne o týždňovom posune žatevných prác oproti minulého roku,“ informovala hovorkyňa SPPK s tým, že jačmeň ozimný bol vlani skosený na celej výmere, rovnako je to v týchto dňoch aj v tomto roku. „Vlani v tomto čase mali poľnohospodári jačmeň jarný zožatý na 16 % zasiatej výmery, v tomto roku majú pokosený jarný jačmeň zo 17 % zasiatej výmery,“ ukončila.