V regióne rastú rozdiely v insolvenciách, Slovensko si vlani polepšilo
Počet insolvenčných konaní sa podľa Coface v regióne SVE zvýšil len mierne o 0,26 % na 46.161 prípadov.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Počet insolvencií v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) sa vlani takmer nezmenil, no medzi jednotlivými štátmi sa výrazne líšil. Kým Slovensko zaznamenalo pokles počtu insolventných firiem o 14,5 %, Poľsko evidovalo najvýraznejší nárast, a to o 17,8 %. Vyplýva to z najnovšej štúdie spoločnosti Coface. Analytici zároveň upozornili, že v roku 2026 sa očakáva opätovný rast insolvencií naprieč regiónom vrátane Slovenska.
Počet insolvenčných konaní sa podľa Coface v regióne SVE zvýšil len mierne o 0,26 % na 46.161 prípadov. „Celkové čísla naznačujú stabilizáciu, skutočná situácia je však zložitejšia,“ uviedol regionálny ekonóm spoločnosti Coface Mateusz Dadej. Rozdiely medzi krajinami sa podľa neho prehlbujú a čoraz väčší vplyv majú domáce faktory, ako regulačné prostredie či fiškálna politika.
Najvyšší nárast zaznamenalo Poľsko, kde insolvencie stúpli o 17,8 %, čo súvisí najmä s častejším využívaním reštrukturalizačných procesov. Rast evidovali i Slovinsko, Srbsko, Česko a Rumunsko. Naopak, okrem Slovenska klesol počet insolvencií aj v Chorvátsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku a Bulharsku.
Na Slovensku sa počet insolvencií znížil na 330 prípadov, a to aj napriek spomaleniu hospodárskeho rastu na približne 1 %. Podľa zástupcu Coface pre Slovensko a Česko Martina Procházku k poklesu prispel najmä prísnejší insolvenčný zákon. Najzasiahnutejšími sektormi boli stavebníctvo, maloobchod, doprava a služby. Najväčším prípadom bola vlani spoločnosť Bukóza.
Výhľad na rok 2026 však naznačuje zhoršenie. Coface očakáva mierny nárast počtu insolvencií na Slovensku v dôsledku slabého ekonomického rastu a nepriaznivého podnikateľského prostredia. V celom regióne budú firmy čeliť tlaku najmä v odvetviach priemyslu, stavebníctva a dopravy.
Riziká podľa analýzy zvyšuje aj kolísanie cien energií a slabý vonkajší dopyt. Región SVE je ako čistý dovozca energií obzvlášť citlivý na výkyvy cien ropy a plynu, čo sa premieta do vyšších nákladov firiem. Negatívny vplyv môže mať aj rast insolvencií v Nemecku, ktoré je hlavným obchodným partnerom regiónu. Spoločnosť Coface preto predpokladá, že počet insolvencií v roku 2026 v strednej a východnej Európe opäť vzrastie, keďže firmy budú čeliť kombinácii nákladových tlakov, neistoty a slabšieho dopytu.
