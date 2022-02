V rekreačnej oblasti Domaša Dobrá zaviedli regulatívy pre výstavbu

Kvakovce 3. februára (TASR) - V rekreačnej oblasti Dobrá pri vodnej nádrži Domaša zaviedli regulatívy pre výstavbu nových rekreačných chát. Cieľom zmeny územného plánu obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou je ochrániť verejný záujem a zamedziť "stavebnému kocúrkovu", informovala obec na svojej internetovej stránke.



"Obmedzila sa výška rekreačných chát na jedno podlažie, výnimkou je prevýšenie stavebného pozemku o viac ako štyri metre, strechy môžu byť rovné alebo pultové so sklonom do 15 stupňov," konkretizovala obec s tým, že v rámci dokumentu, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo v závere minulého roka, sa tiež určili limity pre farbu fasády, strešnej krytiny či oplechovania. V nových lokalitách bude podmienkou výstavby spracovanie štúdie.



Ako obec informuje, v prístave výletnej lode Bohemia, kde samospráva vlani vyrovnala majetkovoprávne vzťahy k pozemkom a lokalitu má vo svojom majetku, má pribudnúť reštaurácia, sociálne zariadenia, predajňa suvenírov, "open air" kaplnka a nevylučuje sa ani možnosť výstavby majáka. Projekt na výstavbu týchto objektov má byť v štádiu príprav. "Budúce objekty budú strategickou infraštruktúrou obce a budú vždy obecné. Tá ich bude prenajímať prevádzkovateľom v transparentnej verejnej súťaži," ozrejmila samospráva. Všetky ostatné plochy v úseku od prístavu po most majú byť verejnou zeleňou.