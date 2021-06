V. Remišová avizuje výzvu za 13 mil. eur na dobudovanie kapacít škôlok

Bratislava 9. júna (TASR) – V najbližších dňoch chce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pod vedením vicepremiérky a ministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) vyhlásiť výzvu za 13 miliónov eur na dobudovanie kapacít materských škôl. Uviedla to ministerka v stredu po rokovaní vlády.



"Nedostatok materských škôl je totiž problém, ktorý dolieha na rodičov," argumentovala Remišová s tým, že rodičia detí, pre ktoré sa nenájde miesto v štátnej škôlke, musia často hľadať finančne náročnejšie alternatívy v súkromných škôlkach.



Cieľom je podľa vicepremiérky zabezpečiť to, aby každé dieťa, ktoré chce do škôlky ísť, v nej aj dostalo miesto. Problém je akútny aj pre nový zákon, ktorý zavádza povinný nástup do škôlky pre deti vo veku päť rokov, dodala vicepremiérka.



Výzva za 13 miliónov eur bude určená pre všetky typy škôlok - verejné, súkromné či cirkevné. "V tejto výzve podporujeme výstavbu nových objektov, rozširovanie kapacít, stavebno-technické úpravy už existujúcich objektov vrátane detských ihrísk, športových zariadení a obstaranie technicko-materiálneho vybavenia pre škôlky," vymenovala vicepremiérka.



Ako doplnil tlačový odbor MIRRI, celkové oprávnené výdavky na jedno miesto v materskej škole sú v prípade rozšírenia kapacít maximálne na úrovni 8950 eur s DPH. Projekty na zlepšenie existujúcich kapacít škôlok môžu získať príspevok najviac vo výške 2900 eur s DPH na jedno dieťa.



Ministerka pripomenula, že z regionálneho operačného programu bolo podporených už 7628 nových miest vo vyše 200 škôlkach, minulo sa na to 64 miliónov eur. Ak bude ďalší dopyt, MIRRI je pripravené v tejto výzve pokračovať aj ďalej.