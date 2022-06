V. Remišová: Boj proti korupcii je predpokladom pre fungujúci štát

Na snímke zľava prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, vrchná štátna zástupkyňa Českej republiky Lenka Bradáčová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová a moderátor panelovej diskusie Marek Vagovič počas konferencie Korupcia v eurofondoch, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Bratislave 23. júna 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová počas konferencie Korupcia v eurofondoch, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Bratislave 23. júna 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke zľava ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová a moderátor panelovej diskusie Marek Vagovič počas konferencie Korupcia v eurofondoch, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Bratislave 23. júna 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke zľava prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, vrchná štátna zástupkyňa Českej republiky Lenka Bradáčová a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová počas konferencie Korupcia v eurofondoch, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Bratislave 23. júna 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 23. júna (TASR) - Tvrdý a úspešný boj proti korupcii je základným predpokladom pre fungujúci a spravodlivý štát, ktorý slúži občanom. Na konferencii Eurofondy bez korupcie, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR to vyhlásila podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí).spresnila.Zdôraznila, že od nástupu novej vlády v marci 2020 majú polícia a prokuratúra rozviazané ruky a vyšetrujú rozsiahle schémy korupcie, prania špinavých peňazí a ďalších trestných činov, ktoré na Slovensku fungovali vyše desať rokov. Mnohé z týchto káuz súvisia aj s čerpaním eurofondov.uviedla vicepremiérka.Remišová podčiarkla, že po nástupe do úradu presadila zásadné systémové zmeny v eurofondoch, v štátnom IT aj podpore regiónov.zdôraznila.Upozornila, že MIRRI za necelé dva roky zaviedlo v eurofondoch päť antibyrokratických balíčkov, zjednodušilo pravidlá aj administratívnu náročnosť na minimum, ktoré povoľuje európska legislatíva.informovala.Vicepremiérka v diskusii vyzdvihla úzku spoluprácu medzi MIRRI SR a Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR.dodala Remišová.