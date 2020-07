Remišová: Chcem presadiť, aby mal štát pripravený balík investícií

Bratislava 7. júla (TASR) – Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová chce presadiť, aby mal štát v budúcnosti nachystaný pre prípad krízy balík investícií, ktorými by mohol rýchlo podporiť ekonomiku. Ministerka to uviedla v rozhovore pre TASR.



Predstava Remišovej je taká, že balík krízových investícií by sa potom postupne dopĺňal, keď by sa projekty realizovali aj v lepších časoch. „Príprava takýchto projektov a stavebných povolení však trvá niekoľko rokov a minulá vláda v tejto oblasti úplne zaspala,“ dodala Remišová s tým, že napríklad pri rozvoji dopravnej infraštruktúry znamenajú problém práve chýbajúce projekty na okamžitú realizáciu.



„Pre Slovensko sú eurofondy najdôležitejším zdrojom investícií, musíme však zjednodušiť štruktúru riadenia a výrazne zrýchliť procesy, je neprijateľné, aby trvalo vybavenie žiadosti takmer dva roky, ako to bolo doteraz,“ upozornila ministerka.



Ako dodala, od októbra na pleciach Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spočinie aj zodpovednosť za riadenie eurofondového operačného programu zameraného na rozvoj regiónov. „Ten v súčasnosti takmer nefunguje, pre veľké chyby a chaos v administratíve za bývalej vlády má pozastavené platby z Európskej komisie,“ skonštatovala ministerka.



Ako dodala, dnes je dôležitá podpora ekonomiky a nových pracovných miest cez podporu inovácií a nových technológií. Ministerka upozornila, že minulá vláda nebola schopná za štyri roky ani vyhodnotiť a spustiť väčšinu projektov v oblasti výskumu a inovácií. „V panike dokonca museli zrušiť celý eurofondový program v tejto oblasti, pretože hrozilo, že Slovensko príde o stovky miliónov eur,“ podotkla Remišová.



„Z dlhodobého hľadiska si musíme ako spoločnosť povedať, v ktorých oblastiach sa v budúcnosti chceme a dokážeme presadiť vo svete, ktoré odvetvia zabezpečia lepšiu životnú úroveň pre ľudí na Slovensku,“ dodala ministerka s tým, že vybrané odvetvia potom treba intenzívne podporovať a prispôsobiť im aj vzdelávací systém.



„Pracovné miesta v automobilovom priemysle ohrozuje automatizácia a prichádzajúce zmeny dobre zvládneme, iba ak budeme o krok vpred,“ uzavrela ministerka.