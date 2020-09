V.Remišová: Chceme zanalyzovať všetky zmluvy s bezpečnostnými firmami

Bratislava 16. septembra (TASR) – Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) si chce posvietiť na všetky firmy, ktoré poskytujú štátu služby v bezpečnostnej oblasti. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Ide o rozšírenie materiálu, ktorý jej rezort predložil už na minulotýždňovom rokovaní vlády, vtedy sa však týkal iba analýzy zmlúv ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy s firmou Bonul. Uznesenie aktuálne rozšírili aj na ďalšie firmy.



"Momentálne sme to uznesenie rozšírili aj z dôvodu, že ďalšia firma zo skupiny Bonul, ktorá s ňou bola v minulosti majetkovo prepojená, prišla o bezpečnostnú previerku a tento problém treba riešiť komplexne," vysvetlila Remišová. Ako dodala, žiada teda analýzu situácie v tejto oblasti, ale aj preverenie verejných obstarávaní. "Aby sa preverilo, ako sú nastavené podmienky, či nie sú nastavené diskriminačne, hoci Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už v niektorých prípadoch rozhodol aj o porušení zákona," podotkla ministerka. Ako vyčíslila, momentálne majú tieto firmy so štátom zmluvy v desiatkach miliónov eur a podľa nej je v tejto oblasti potrebný prísny audit a štát by si aj v tejto sfére mal urobiť poriadok.



Vláda chce zanalyzovať všetky zmluvy ministerstiev alebo ústredných orgánov štátnej správy, ktorých plnenie je podmienené držbou certifikátu systémového integrátora systému C4 alebo držbou iného certifikátu systému C4, ktoré boli platné alebo realizované medzi 1. januárom 2016 a 30. augustom 2020. Ministerstvá a orgány majú Úradu vlády SR elektronicky zaslať informácie o takýchto zmluvách do 15. októbra.



Ministerka dodala, že analýza je prvým krokom, v druhom rade podnikne vláda kroky, ktoré z tejto analýzy vyplynú. "Ale očakávam, že tam, kde je to možné, by štát nemal mať uzavreté zmluvy, ktoré nespĺňajú také kritériá, aké by spĺňať mali," uzavrela Remišová.