V. Remišová chystá nábor odborníkov do štátneho IT sektora

Bratislava 8. decembra (TASR) - Šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v blízkej budúcnosti chystá nábor odborníkov do štátneho IT sektora. Uviedla to počas otváracieho príhovoru na medzinárodnom kongrese ITAPA 2020. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude podľa jej slov potrebovať nových odborníkov, analytikov, projektových manažérov či ľudí so skúsenosťami s líniovým riadením.



"Ak má niekto chuť písať nové dejiny e-governmentu na Slovensku, a chce mať v životopise to, že vďaka nemu sa Slovensko zdigitalizovalo, tak dnes má tú šancu. Kto sa chce zapojiť reálne ovplyvniť budúcnosť pre milióny občanov Slovenska a státisíce podnikateľov, už nikdy nebude mať lepšiu príležitosť," vyzvala ministerka s tým, že rezort v blízkej budúcnosti zverejní otvorené pozície a výberové konania a záujemcom odporúča sledovať všetky oficiálne kanály MIRRI. "O pol roka tu už tá šanca nebude, ale dnes tu je," dodala Remišová.



Ako vysvetlila, štát podľa nej potrebuje aj v štátnom IT sektore interné kapacity. "Na MIRRI sú vytvorené pozície, ktoré dlhodobo chýbali. S Ministerstvom financií (MF) SR sme na ne vyrokovali finančné zabezpečenie, a preto vyzývam odborníkov, architektov, analytikov, projektových manažérov alebo ľudí so skúsenosťami s líniovým riadením nielen v IT spoločnostiach ale aj iných spoločnostiach v komerčnom sektore – pridajte sa, verím, že našu ponuku zvážite," podotkla ministerka.



Takisto vyzvala aj dodávateľov, aby sa do tendrov zapájali. Podľa jej slov už nesmie dôjsť k situácii, keď sa do verejných súťaží zapájali dookola tie isté tri firmy. "Chceme skutočnú súťaž a súťaž naprieč celým IT trhom," uzavrela Remišová.



Ako v príhovore uviedla, za deväť mesiacov svojho pôsobenia na poste šéfky rezortu informatizácie MIRRI riešilo štyri oblasti. Hasilo požiare, vytvorilo predpoklady na to, aby informatizácia mohla napredovať, začalo plniť rolu ministerstva a pripravilo stratégiu do budúcna. Vyslovila víziu, že to, čo pre verejnú správu robí MF v oblasti financií, by malo robiť MIRRI v oblasti štátnych IT služieb.