V. Remišová: Čoskoro spustíme prvú fázu projektu Slovensko v mobile

Bratislava 16. júna (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) spustí v najbližších dňoch do prevádzky projekt Slovensko v mobile. Funkcie mobilnej aplikácie na elektronickú komunikáciu so štátom sa budú postupne rozširovať. Kľúčovým cieľom je vytvárať bezpapierový štát, uviedla vo štvrtok na konferencii Jarná ITAPA 2022 ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Cieľom projektu je podľa Remišovej dosiahnuť stav, keď budú digitálne služby štátu prístupné kedykoľvek, z akéhokoľvek miesta a z akéhokoľvek zariadenia a zároveň aby štát zaručoval komfort služieb pre občana. "Na toto riešenie sme veľmi dlho čakali a za pár dní ho budeme spúšťať," povedala Remišová. "Pustili sme sa do budovania úplne nového digitálneho ekosystému pre občanov a podnikateľov," dodala.



Priamo v mobile bude kalendár najdôležitejších dátumov, cez mobil sa bude možné prihlásiť do vyše 400 portálov verejnej správy. V aplikácii postupne pribudnú aktívne notifikácie napríklad o nedoplatku sociálneho poistenia, elektronická PN a zaviesť by sa mal aj koncept dokladov v mobile.



Remišová zdôraznila, že digitalizácia prináša úspory. Napríklad úrady si budú medzi sebou vymieňať údaje elektronicky, čo v praxi znamená, že podnikatelia a občania už nebudú musieť navštevovať úrady osobne. "Zároveň bude štát ten, ktorý cez životné situácie občanov bude rozoznávať ich potreby a ponúkne im riešenia," priblížila ministerka a pripomenula, že štát postupne zruší 21 výpisov a potvrdení, medzi ktorými sú napríklad kópie rodného listu, či kópie sobášneho listu.



Medzi najdôležitejšie výzvy, ktoré je treba riešiť, zaradila ministerka zlepšenie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska, ale napríklad aj hoaxy, dezinformácie či hybridné hrozby.