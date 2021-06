V. Remišová: Digitálne technológie sú dôležité na prekonanie krízy

Bratislava 16. júna (TASR) - Investície do inovácií a digitalizácie sú cestou na prekonanie krízy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Slovensko potrebuje vytvoriť podmienky na postupnú digitálnu transformáciu všetkých oblastí spoločnosti - na zvýšenie kvality života občanov, vznik lepšie platených pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu. V panelovej diskusii na konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum to v stredu povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



„Slovensko potrebuje moderné digitálne riešenia naprieč všetkými oblasťami. Veľký dôraz budeme klásť na digitalizáciu podnikov, vedu, výskum a inovácie. Podnikom sprístupníme špičkové technológie, vysokovýkonné výpočty vďaka superpočítačom či nasadenie umelej inteligencie. Iba ak budú mať naše firmy prístup k takýmto technológiám, budú môcť konkurovať na domácom aj medzinárodnom trhu,“ povedala Remišová. Jedným zo základov digitalizácie zakomponovaných do plánu obnovy je podľa nej rozvoj digitálnej infraštruktúry a konektivity.



Práve plán obnovy je podľa vicepremiérky šancou naštartovať reformy, ktoré členské štáty posunú skokovo vpred. „Po prvý raz budeme mať na takéto ambiciózne zmeny a reformy aj finančné krytie,“ zdôraznila Remišová. V komponente Digitálne Slovensko ráta plán obnovy s investíciami vo výške 580 miliónov eur. V rámci digitálnej transformácie plánuje rezort podporovať aj riešenia v oblasti boja proti dezinformáciám a digitálnu inklúziu.



“Ak chceme rozvíjať digitálne inkluzívnu spoločnosť, žiadna veková kategória nemôže zostať bokom. Seniori sú najmä z hľadiska digitálnej chudoby výrazne ohrozenou skupinou, a preto pripravujeme špeciálne cielený program na ich ochranu a zvýšenie ich digitálnych zručností. Súčasťou digitálnej transformácie je tiež reforma vysokorýchlostného pripojenia na internet a pokrytie bielych miest do roku 2030,” doplnila vicepremiérka. Spolu pôjde na digitálne riešenia naprieč všetkými oblasťami z plánu obnovy a odolnosti až vyše miliardy eur. Ďalšie investície do tejto sféry pôjdu aj z klasických eurofondov, z ktorých bude mať Slovensko na roky 2021 - 2027 takmer 13 miliárd eur.