V. Remišová: Do roku 2024 zrušíme 21 výpisov

Bratislava 27. januára (TASR) – Antibyrokratický zákon, ktorý je účinný od začiatku tohto roka, zrušil desať výpisov a potvrdení. Do roku 2024 sa zruší celkovo 21 týchto dokumentov, ktoré už ľudia nebudú musieť úradom predkladať. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Vyhlásila, že antibyrokratická revolúcia sa stala realitou.



Remišová po prvých štyroch týždňoch od účinnosti zákona zhodnotila, že sa ujal, všetko ide podľa plánu. "V tejto vlne v januári ide o najžiadanejšie dokumenty, s ktorými občania 'behali' po úradoch najviac, napríklad iba kópiu rodného listu si úrady od občanov vyžiadali ročne až 1,6 milióna ráz." Skonštatovala, že keď raz už úrad informáciu o občanovi má, druhýkrát ju úradník nemôže pýtať, pretože úrady už majú výpisy v elektronickej podobe a vymieňajú si ich medzi sebou.



Od začiatku tohto roka je zrušených desať výpisov a potvrdení. Remišová priblížila, že zrušením týchto výpisov od 1. januára doposiaľ ušetrili občanom 73.000 dokumentov, čo predstavuje úsporu na čase, poplatkoch či doprave viac ako 740.000 eur. "Celkovo by mal náš zákon po poslednej fáze ušetriť až 42 miliónov eur ročne a 4 milióny zbytočných výpisov ročne," avizovala ministerka.



Postupne by sa malo zrušiť ďalších 11 výpisov a potvrdení, spolu to bude predstavovať 21 papierových dokumentov, ktoré budú zrušené. Náklady na prvú časť projektu boli podľa štátneho tajomníka rezortu Jána Hargaša približne 1 milión eur.



Od 1. apríla má nasledovať ďalšia fáza, keď sa majú rušiť ďalšie výpisy a komplexnejšie riešiť životné situácie. Nasledovať majú potom ešte dve fázy zákona. Digitalizáciu životných situácií by mal rezort spúšťať v nasledujúcich mesiacoch. "Prvá životná situácia bude narodenie dieťaťa," ozrejmila ministerka s tým, že štát by mal aktívne vybaviť služby za občana. Pripravuje sa aj zavedenie mobilného ID. V tejto súvislosti Hargaš uviedol, že v marci by mohlo byť prístupné "niečo, čo bude v testovacej prevádzke a v nejakej finálnej fáze testovania".



Rušenie výpisov sa podľa Remišovej dotklo približne 6000 úradov a viac ako 30.000 úradníkov. Úrady museli svoje postupy prispôsobiť novým pravidlám. Dodala, že úradom pomáhajú, aby zákon dodržiavali. Vyzvala však aj občanov, aby prostredníctvom stránky stopbyrokracii.sk nahlásili podnety, ak úrad vyžaduje niektorý zo zrušených výpisov.