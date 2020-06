V. Remišová: Dodatočné peniaze z EÚ by sa mali rozdeliť do 5 oblastí

Bratislava 3. júna (TASR) – Dodatočné peniaze z Európskej únie (EÚ), ktoré Slovensko dostane nad rámec eurofondov na veľké štrukturálne zmeny, by malo Slovensko prioritne využiť v piatich oblastiach. Medzi nimi je aj doprava. Myslí si to vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), uviedla to na sociálnej sieti.



Dodatočný balík peňazí z EÚ by malo Slovensko podľa Remišovej minúť napríklad na lepšie elektronické služby štátu, teda na rozvoj užívateľsky prívetivých elektronických služieb, následne na férové podmienky pre ľudí v regiónoch a veľkých mestách pri styku s úradmi, ale aj na odstraňovanie byrokracie pre ľudí i firmy.



„Predmetom podpory majú byť aj inovácie, výskum a rozvoj nových perspektívnych odvetví ekonomiky, informačné a komunikačné technológie, biotechnológie, automatizácia a robotika, energetika a zelené technológie,“ dodala vicepremiérka.



Druhou oblasťou, kam by malo Slovensko podľa jej slov smerovať dodatočné peniaze, je sféra automobilového priemyslu, ktorá je kostrou slovenskej ekonomiky. „Potrebujeme aktívne reagovať na veľké zmeny, ktorými sektor prechádza,“ dodala Remišová.



Do tretice by tieto peniaze podľa nej mohli pomôcť zlepšiť flexibilitu trhu práce. „Nestabilita svetovej ekonomiky si vyžaduje zavedenie udržateľného systému financovania pracovných miest v prípade hospodárskej krízy alebo dočasných ekonomických problémov podnikov - 'kurzarbeit',“ dodala Remišová.



Ďalšou oblasťou je podľa Remišovej zmena klímy, na ktorú by dodatočné peniaze od EÚ mohli pomôcť reagovať v podobe podpory úspor energií a znižovania emisií skleníkových plynov, financovania zmierňovania dosahov zmeny klímy, nakladania s odpadmi či podpora riešenia dosahov zmeny klímy v poľnohospodárstve.



Piatou oblasťou, kde by mali byť peniaze minuté, je podľa Remišovej doprava. V rámci nej štát klasické štrukturálne fondy zameriava predovšetkým na diaľnice a hlavné železničné ťahy. Remišová však upozorňuje, že Slovensko potrebuje skvalitniť dopravu aj v regiónoch a medzi regiónmi, a podporiť tak ich ekonomický a sociálny rozvoj.



Ako uzavrela Remišová, Slovensko musí byť lepšie pripravené na krízové situácie a flexibilne reagovať na priority zdravotnej starostlivosti. Apeluje na potrebu reformy nemocničnej starostlivosti a v rámci nej na investovanie do výstavby alebo kompletnej obnovy nemocníc.